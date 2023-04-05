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蔡總統會麥卡錫前夕 中共啟動海巡06台灣海峽中北部聯合巡航

2023/4/5 10:52（4/5 11:15 更新）
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根據代表中國中央電視台的「玉淵譚天」微博，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖取自玉淵譚天微博weibo.com）
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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，相關消息引發關注。

據央視新聞報導，今天上午，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

據福建海事局說明，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等任務。

報導指出，「海巡06」輪長128.6公尺，寬16公尺，船上有直升機庫，支持晝夜起降，也能在各種海況下實施人命救治，還可全天候發現、跟蹤和監視目標。

麥卡錫（Kevin McCarthy）將在美西時間5日上午10時（台灣時間6日凌晨1時）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡英文，隨後麥卡錫與蔡總統閉門會談，跨黨派國會領袖參與。

中國外交部、國台辦先前多次對蔡英文會晤麥卡錫一事表達反對。（編輯：張淑伶）1120405

#麥卡錫
#蔡英文
#海巡06
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