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國防部：嚴密監偵共軍聯合巡航行動 目前海空域正常

2023/4/5 13:29（4/5 13:43 更新）
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根據代表中國中央電視台的「玉淵譚天」微博，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖取自玉淵譚天微博weibo.com）
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）總統蔡英文將會晤美國眾議長麥卡錫前夕，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握台海周邊海、空域動態，目前狀況均正常。

據央視新聞報導，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，今天上午開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

據福建海事局說明，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務。

國防部向中央社表示，中國大陸交通運輸部福建海事局，透過社群媒體宣稱將「啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。對此，國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握台海周邊海、空域動態，目前狀況均正常。

另外，國防部表示，有關中國海事單位發布行動的具體內容，國防部將協同其它相關部會適切掌握。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將在美西時間5日上午10時（台灣時間6日凌晨1時）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡總統，隨後麥卡錫將與蔡總統閉門會談，參與者包括跨黨派國會領袖。（編輯：楊凱翔）1120405

#國防部
#麥卡錫
#蔡英文
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