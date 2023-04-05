蔡麥會與歐洲領袖訪中同一天 國際社會密切關注

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（中央社台北5日電）總統蔡英文將在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，與此同時，法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩也將在今天訪中，國際間迎來忙碌一週，各方密切關注中美兩國如何過招。

美國之音（VOA）今天報導，蔡麥會與中國國家主席習近平見歐洲政要，這數場會面同時展開引起不少專家的興趣。

政治新聞網站Politico中歐關係記者劉司徒（Stuart Lau）在推特發文表示：「蔡英文和麥卡錫（Kevin McCarthy）週三見面，幾小時後習近平將在北京招待馬克宏（Emmanuel Macron）和范德賴恩（Ursula von der Leyen），這一星期的週間將會非常忙碌。」

獨立國防分析師路易斯（Ben Lewis）發推文說：「觀察北京如何在馬克宏與范德賴恩在的時候，對蔡－麥卡錫訪問進行回應會很有意思。我也好奇，馬克宏與范德賴恩會如何對北京採取的行動進行回應。」

人在台北的德國新聞工作者戴達衛（David Demes）推特發文指出，兩位來自歐洲的元首的訪問，或許會降低北京展現出的火氣。

他說：「這或許會是件好事，馬克宏與范德賴恩的在場可能迫使北京調整反應，中國不大可能在兩位歐洲領導人訪問的時候，向台灣上空發射飛彈。」

至於麥卡錫將在加州雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見蔡總統，哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員海恩瑞克斯（Rebeccah Heinrichs）藉推特按讚。

她發文讚揚說：「絕佳的地點。雷根（當年）明白美國需要盟友來贏得冷戰。如今我們又回到了同樣的場景。」

智庫美國企業研究所（AEI）國防政策專家塞耶茲（Eric Sayers）也發推文稱讚麥卡錫對這場會面的安排：「他們提高了這個議題的重要性，表現了兩黨的一致，沒有製造對（台灣明年）1月選舉動態的影響，也讓中國難以回應。這是對美國與台灣的雙贏。」

不過，鑑於當前美中關係陷入緊張，也有觀察人士認為，美國此刻觸碰中國當局的敏感神經，恐怕會給兩國關係帶來更多不測。

前總統柯林頓（Bill Clinton）政府高級官員羅斯可夫（David J. Rothkopf）發推文指出：「本週我們會看到北京在台灣議題上展示肌肉。儘管中國不應該為我們的外交政策定規矩，但像這樣不必要的事情提升了意外衝突的風險。」

報導說，蔡英文是首位在美國本土與美國國會眾議院議長會面的台灣總統，在美中台三邊關係對世界政壇影響力越來越大的今天，這場會面能夠進行本身就足以產生吸引力。

美國好萊塢製片人、美中問題專家芬頓（Chris Fenton）發推文說：「我期待明天在洛杉磯的這場具有歷史意義且富有成效的一天。」（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120405