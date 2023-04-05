馬克宏抵北京：不能只讓俄羅斯與中國專屬對話

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（中央社台北5日電）法國總統馬克宏今天下午在北京表示，與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。而由於中俄間的密切關係，中國可在尋找烏克蘭的和平之路上「發揮重要作用」。

綜合法新社及路透社報導，對中國進行國是訪問的馬克宏（Emmanuel Macron）5日下午抵達北京後不久，即參加法國駐中國大使館舉辦、與會者以法國人為主的活動，並發表演講。

馬克宏指出，法國將「共同承擔和平與穩定的責任」，因此與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。

他並表示，儘管與北京的貿易關係「存在風險，也不平衡」，但歐洲「絕不能與中國脫鉤」。「我們必須以某種方式降低我們的行業風險，但絕不能脫離和孤立自己」，法國將「積極承諾繼續與中國保持商務關係」。

馬克宏5至7日對中國進行國是訪問，同時抵達者還有歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。這是馬克宏就任法國總統後第3次訪問中國，也是他第2任總統任期內首次訪中。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120405