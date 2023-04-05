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馬克宏訪中國強調對話 UN決議俄停止移送烏兒童

2023/4/5 22:01（4/5 22:15 更新）
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法國總統馬克宏（前中）5日下午抵達北京。（路透社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）法國總統馬克宏5日抵中國進行國是訪問，強調與中國對話至關重要，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。俄羅斯被控強行移送烏克蘭兒童與平民，聯合國人權理事會決議要俄國停手。

●UN人權理事會決議 要俄別再強行移送烏克蘭兒童

俄羅斯被控強行移送烏克蘭兒童與平民到俄國控制的地區，聯合國人權理事會4日要求俄方提供訊息，並讓相關人士與這些人接觸。俄方表示，若家人要求，會將兒童送回。

聯合國人權理事會通過決議，要求莫斯科「停止在烏克蘭境內非法強制轉移及遣送平民和其他受保護人員，或送到俄羅斯聯邦」。

這項決議在人權理事會47名成員中以28票贊成、2票反對和17票棄權的結果獲得通過，僅中國和厄利垂亞投反對票。

決議內容特別強調那些被移送的兒童，「包括來自機構照顧的兒童、無人陪伴和失散的兒童」。

俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）說，如果這些兒童的家人提出要求，她隨時可以將孩子送回烏克蘭。

國際刑事法院（ICC）上月以涉嫌非法帶走烏克蘭兒童為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和利沃瓦－貝洛瓦發布逮捕令。

基輔當局堅稱，截至今年2月，超過1萬6000名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

●馬克宏抵北京：不能只讓俄羅斯與中國專屬對話

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日下午在北京表示，與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。而由於中俄間的密切關係，中國可在尋找烏克蘭的和平之路上「發揮重要作用」。

前往中國進行國是訪問的馬克宏5日下午抵達北京後不久，即參加法國駐中國大使館舉辦、與會者以法國人為主的活動，並發表演講。

馬克宏指出，法國將「共同承擔和平與穩定的責任」，因此與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。

馬克宏5至7日對中國進行國是訪問，同時抵達者還有歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。這是馬克宏就任法國總統後第3次訪問中國，也是他第2任總統任期內首次訪中。

●澤倫斯基抵波蘭求援 北約有意邀請出席峰會

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，但願北約今夏召開高峰會時，烏克蘭總統澤倫斯基能在座。澤倫斯基5日抵達鄰國波蘭進行正式訪問。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4日在北約外長會議後說：「一個獨立而強大的烏克蘭對歐洲－大西洋區的穩定至關重大，因此我們期待在7月（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）峰會中能會見澤倫斯基。」

澤倫斯基5日抵達波蘭訪問，波蘭收容了數百萬烏克蘭難民，並為烏克蘭提供了重要的武器。

澤倫斯基在華沙預定會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），並探視烏克蘭難民。

波蘭總統幕僚普希達克茲（Marcin Przydacz）說：「烏克蘭方面將請求波蘭和其他外國夥伴提供更多支援，這不令任何人意外…不過我們必須知道，波蘭真的已做了很多事。」

他表示，波蘭已對烏克蘭交付第一批米格戰鬥機。

另一方面，俄國當局表示，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）5日將前往莫斯科，與俄國總統蒲亭展開兩天會談。

白俄羅斯是蒲亭最堅定的盟友之一，也是俄軍去年2月進攻烏克蘭的攻擊發起地之一。蒲亭上月甚至表示，俄國將在白俄羅斯部署戰術核武。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120405

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馬克宏
馬克宏訪中 既圖勸阻北京挺俄又要捍衛亞太利益蔡總統若與麥卡錫會晤會否軍演 中：維護主權
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