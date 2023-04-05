馬克宏訪中國強調對話 UN決議俄停止移送烏兒童

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（中央社基輔5日綜合外電報導）法國總統馬克宏5日抵中國進行國是訪問，強調與中國對話至關重要，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。俄羅斯被控強行移送烏克蘭兒童與平民，聯合國人權理事會決議要俄國停手。

●UN人權理事會決議 要俄別再強行移送烏克蘭兒童

俄羅斯被控強行移送烏克蘭兒童與平民到俄國控制的地區，聯合國人權理事會4日要求俄方提供訊息，並讓相關人士與這些人接觸。俄方表示，若家人要求，會將兒童送回。

聯合國人權理事會通過決議，要求莫斯科「停止在烏克蘭境內非法強制轉移及遣送平民和其他受保護人員，或送到俄羅斯聯邦」。

這項決議在人權理事會47名成員中以28票贊成、2票反對和17票棄權的結果獲得通過，僅中國和厄利垂亞投反對票。

決議內容特別強調那些被移送的兒童，「包括來自機構照顧的兒童、無人陪伴和失散的兒童」。

俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）說，如果這些兒童的家人提出要求，她隨時可以將孩子送回烏克蘭。

國際刑事法院（ICC）上月以涉嫌非法帶走烏克蘭兒童為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和利沃瓦－貝洛瓦發布逮捕令。

基輔當局堅稱，截至今年2月，超過1萬6000名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

●馬克宏抵北京：不能只讓俄羅斯與中國專屬對話

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日下午在北京表示，與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。而由於中俄間的密切關係，中國可在尋找烏克蘭的和平之路上「發揮重要作用」。

前往中國進行國是訪問的馬克宏5日下午抵達北京後不久，即參加法國駐中國大使館舉辦、與會者以法國人為主的活動，並發表演講。

馬克宏指出，法國將「共同承擔和平與穩定的責任」，因此與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。

馬克宏5至7日對中國進行國是訪問，同時抵達者還有歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。這是馬克宏就任法國總統後第3次訪問中國，也是他第2任總統任期內首次訪中。

●澤倫斯基抵波蘭求援 北約有意邀請出席峰會

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，但願北約今夏召開高峰會時，烏克蘭總統澤倫斯基能在座。澤倫斯基5日抵達鄰國波蘭進行正式訪問。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4日在北約外長會議後說：「一個獨立而強大的烏克蘭對歐洲－大西洋區的穩定至關重大，因此我們期待在7月（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）峰會中能會見澤倫斯基。」

澤倫斯基5日抵達波蘭訪問，波蘭收容了數百萬烏克蘭難民，並為烏克蘭提供了重要的武器。

澤倫斯基在華沙預定會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），並探視烏克蘭難民。

波蘭總統幕僚普希達克茲（Marcin Przydacz）說：「烏克蘭方面將請求波蘭和其他外國夥伴提供更多支援，這不令任何人意外…不過我們必須知道，波蘭真的已做了很多事。」

他表示，波蘭已對烏克蘭交付第一批米格戰鬥機。

另一方面，俄國當局表示，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）5日將前往莫斯科，與俄國總統蒲亭展開兩天會談。

白俄羅斯是蒲亭最堅定的盟友之一，也是俄軍去年2月進攻烏克蘭的攻擊發起地之一。蒲亭上月甚至表示，俄國將在白俄羅斯部署戰術核武。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120405