馬克宏及歐盟主席訪中 專家：展現歐洲對中戰線

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（中央社台北5日電）法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩今起訪中。專家認為，烏克蘭問題及貿易將是首要之務，但在多方面摩擦日益加劇的情況下，此行主要向中國展示一個共同的歐洲戰線。

馬克宏（Emmanuel Macron）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）5日出訪中國，預計6日將在北京和中國國家主席習近平會談。

這是法國元首在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次訪中，加上邀請歐盟領袖同行，因此被各界視為重新定義歐中關係的重要會面，引起關注。

美國之音今天報導，歐中將討論貿易、人權，特別是烏克蘭問題。陪同馬克宏訪問的是一個龐大的商業代表團，由來自能源、運輸和航空部門的首席執行官組成。但在幾個方面摩擦日益加劇的情況下，分析人士認為此行旨在向中國展示一個共同的歐洲戰線。

專門研究印太問題的華盛頓布魯金斯研究所（Brookings Institution）的訪問學者瓦爾瑪（Tara Varma）說，她的理解是此行很大程度上與重新接觸有關，就中國而言，它特別渴望恢復3年前擱置的歐中投資協定，北京方面將在會面時提出這個問題。

瓦爾瑪表示，問題是北京需要在公平競爭環境和市場准入方面提供一些保證，但當前的情況並非如此，歐洲一直在敦促建立一個更公平的競爭環境。

在這次訪問之前，歐盟專員布勒東（Thierry Breton）警告說，作為中國商品的主要市場，歐盟有能力對中國造成經濟損失。

布勒東對法國一家電台表示，中國是一個貿易夥伴，但中國也是一個系統性的競爭對手，如果歐盟內部市場對中國關閉，當然希望情況不會如此，那麼中國的國內生產毛額（GDP）就會減少4到5個百分點。

此外，范德賴恩出訪前稱中國在國內更加壓制，在國外變得更加咄咄逼人，似乎打消了恢復與中國陷入僵局的投資協議的希望，稱必須在歐洲更大的中國戰略中對此進行重新評估。不過，她也重申，歐盟不需要與中國脫鉤。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究史莫爾（Andrew Small）說，儘管這次訪問有一些內容是關於外交重新接觸，但范德賴恩明確地闡述了「歐洲思維的平衡正在移動的方向」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120405