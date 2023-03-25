歐洲領導人密集訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近

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（中央社台北25日電）中國國家主席習近平日前的俄羅斯之行後，多位歐洲領導人相繼表示將訪問中國。時政網站Politico Europe分析，由於擔心北京與莫斯科走得太近，歐盟正急於穩住對中關係。

Politico Europe網站24日報導，習近平於20至22日對俄羅斯進行國是訪問後，西班牙政府23日公布，總理桑傑士（Pedro Sanchez）應習近平邀請將於下週訪問中國，期間出席於海南省舉行的博鰲亞洲論壇，並與中方討論烏克蘭危機。

西班牙是北大西洋公約組織（NATO）成員，將於7月擔任歐盟理事會輪值主席國。

此外，將於下月4日訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日透露，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩將加入訪問中國的行程。

馬克宏表示，他於歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出請求，邀請對方同行，藉此向北京展現「團結一致的聲音」。

另據報導，盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）在23至24日的歐盟峰會上呼籲與北京接觸，拉近歐中關係。

對於歐洲領導人在習近平訪俄後陸續的中國行，Politico Europe表示，歐洲因為擔心中俄走得太近，正急於穩住對北京的關係。

報導引述一名歐洲官員說，「中國並不完美，但我們或許有一天需要它。若干成員國都持這種觀點」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120325