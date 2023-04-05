馬克宏訪中 北京學者：將對中歐關係起積極作用

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（中央社記者李雅雯台北5日電）法國總統馬克宏今天赴中訪問3天。中國國際問題研究院歐洲研究所長崔洪建說，法國有世界影響力，也是歐洲一體化主要推動者，這次訪問將對中歐關係起積極促進作用。

中共外圍官媒環球網5日報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午抵達北京，將於5至7日對中國進行國是訪問。這是馬克宏就任法國總統以來，第3次到訪中國，也是其總統第2任任期內首次訪中。

觀察者網5日刊載崔洪建專訪一文。崔洪建表示，中國重啟對外交往，歐洲是對話交流重點，法國也想趁熱打鐵，讓中法、中歐關係儘快回到正常交往水準，包括烏克蘭危機在內重大全球和地區性挑戰不斷，需要中法、中歐間加強合作。

崔洪建認為，中法關係相比中國與其他西方國家的關係有一定特殊性，中法雙方都很重視彼此作為聯合國安理會常任理事國大國地位；中法在積極參與全球治理、堅持多邊主義等一系列問題上有較明確共識。。

他說，馬克宏訪中體現中法關係在中國與西方國家關係中獨特、重要的地位；法國不僅是一個有世界影響力的國家，也是歐洲一體化主要推動者，「我相信這次訪問也會對中歐關係起到積極促進的作用」。

馬克宏這次訪中有歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同行。崔洪建指出，這顯示不管是法國或德國，一方面必須強調各自國家外交獨立自主；另一方面也要強調，這也是歐盟整體外交的一部分。

他說，馬克宏與范德賴恩同行，主要是對外釋出「歐洲團結」訊息，再來則是希望對中關係可以發展成為歐盟共同努力的方向，不要刻意製造矛盾、分歧。

崔洪建指出，馬克宏訪中有3個基本目標，分別為在重大國際和地區問題上與中國尋求共識、在一些全球性挑戰尋求合作、在雙邊政治、經貿和人文交流等領域推進合作。（編輯：邱國強）1120405