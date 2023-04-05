蔡總統紐約會眾院民主黨領袖傑福瑞斯 傳達4項訊息

（中央社記者溫貴香洛杉磯4日電）隨同總統蔡英文出訪的總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統過境紐約期間，與美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯會晤，也與3位跨黨派參議員早餐會；蔡總統期盼台美之間，能夠在共同關注的安全議題上繼續合作，台灣會持續做為關鍵且可靠的經貿夥伴，為疫後經濟復甦貢獻正面力量。





蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。



蔡總統結束貝里斯國是訪問後，當地時間4月4日下午搭乘專機離開，將過境美國洛杉磯，預計美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派國會議員會晤，蔡總統並將與麥卡錫一同發表公開談話。



總統府副秘書長張惇涵今天在總統專機飛往洛杉磯的途中，向媒體說明總統過境紐約期間與美方政要不公開的會面內容。



張惇涵表示，蔡總統過境紐約期間，於紐約當地時間3月30日與美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會晤。



他說，蔡總統3月31日離開紐約之前，也與美國參議院3位跨黨派參議員，包括蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）進行早餐會。



張惇涵指出，蔡總統在相關會面中，主要提到4個重要訊息，第一，這是疫情之後，總統首度出訪以及過境美國，總統感謝過境美國期間美方的協助與安排。



第二，蔡總統感謝美國總統拜登（Joe Biden）上任後，不斷以具體行動對台灣表達支持，也感謝橫跨美國參眾兩院而且是跨黨派的議員對台灣不遺餘力的支持，讓台美雙方之間共同克服許多挑戰。



第三，美國各界對台灣的支持，進而促進許多理念相近的國家，共同關注台海以及印太地區的和平穩定，總統除了感謝美方對台海區域穩定和平的關注之外，更期盼台美之間，能夠持續在共同關注的安全議題上繼續合作。台灣會持續扮演負責任夥伴的角色，與理念相近的國家共同維持區域和平穩定。



第四，總統強調，台灣會持續作為關鍵而且可靠的經貿夥伴，與理念相近的國家共同致力打造更具有韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後的經濟復甦，貢獻正面的力量。



張惇涵說，會談當中，總統再次感謝蘇利文在2021年6月台灣疫情面對新一波挑戰的時候，與參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）來台灣，宣布美國將援助台灣疫苗的訊息，讓台灣人民感受到在全球抗疫的道路上，台灣不是孤軍奮戰。（編輯：謝佳珍）1120405

總統蔡英文（左2）出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約時，於當地時間3月31日與美國參議院3位跨黨派參議員，包括蘇利文（Dan Sullivan）（右2）、恩斯特（Joni Ernst）（左）、凱利（Mark Kelly）（左）早餐會。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 112年4月5日