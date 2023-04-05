美維州州長4月底率團訪台 將會見蔡總統

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國維吉尼亞州州長楊金今天宣布，將在4月24至29日率團訪問台北、東京與首爾。訪台期間將與總統蔡英文會晤，以進一步強化維州與台灣經濟與文化的聯繫。

楊金（Glenn Youngkin）辦公室發布新聞稿指出，他將於4月24至29日率領維吉尼亞州首個國際貿易代表團前往台北、日本東京與南韓首爾訪問。這是楊金首度訪問亞洲。

訪台期間，楊金等人將會晤蔡總統、政府官員、商會、企業高層與全球產業領袖，以進一步加強維吉尼亞州的經濟與文化聯繫。

楊金表示，很高興代表維州首次率領貿易代表團訪問亞洲，這次訪問將重點關注經濟發展機會、共同優先事項與國家安全。

他強調，台灣、日本與南韓是推動維州經濟成長與繁榮的關鍵市場。在加強關係過程中，不僅重申對盟友的承諾，還將增強維吉尼亞州與美國精神。

目前有5家台商、133家日商與25家韓商在維州投資。

出身商界的楊金在2021年州長選舉中代表共和黨參選，意外擊敗當時聲望極高的民主黨籍州長麥考里夫（Terry McAuliffe），楊金也一躍成為共和黨的重要政治人物。（編輯：廖漢原）1120405