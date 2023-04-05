蔡總統會見麥卡錫 160名國際媒體大陣仗關注

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（中央社記者林宏翰、張欣瑜洛杉磯4日專電）美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）明天將會晤台灣總統蔡英文，備受國際關注，包括美國主流媒體在內，有超過160名國際媒體記者申請採訪。

麥卡錫辦公室規劃，麥卡錫將在美西時間5日上午10時（台灣時間6日凌晨1時）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接總統蔡英文，隨後麥卡錫與蔡總統閉門會談，跨黨派國會領袖參與。

麥卡錫與蔡總統於中午12時一同向媒體發表聲明。出席會談的跨黨派議員將在下午2時召開記者會回答媒體提問。

蔡總統與麥卡錫的這次會談，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，受到美國當地與國際媒體關注。據了解，這場會面超過160名媒體記者報名，包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。

麥卡錫辦公室對外發布媒體採訪通知時，用「台灣總統」（President of Taiwan）稱呼蔡英文。

總統蔡英文結束友邦訪問，今天下午搭機離開貝里斯，回程過境美國洛杉磯，預計晚間7時左右抵達，隨即轉往下榻飯店。

今天晚間在洛杉磯市中心，蔡總統下榻的飯店之外，預計有300名台灣僑胞到場歡迎。

根據台僑掌握資訊，蔡總統過境洛杉磯期間，包括飯店、雷根圖書館等地點，幾乎每個行程都會有親中的華人陳抗團體到場，號稱動員千人。

為了防止衝突，洛杉磯的台灣人團體除了準備歡迎標語，將發給每個人識別貼紙，印有「歡迎台灣總統蔡英文女士蒞臨洛杉磯」與蔡總統及洛杉磯天際線的圖案，並要求參加者寫上姓名。

識別貼紙除了互相辨識，也供在場的警方參考，防止親中團體鬧場。台僑之間互相提醒，注意身邊沒有識別貼紙的人士，不要與對方起衝突。（編輯：陳政一）1120405