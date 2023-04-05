蔡總統出席婦女賦權展 盼貝里斯女性拓展職涯事業

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（中央社記者溫貴香貝爾墨邦市4日電）總統蔡英文當地時間4日上午出席台灣與貝里斯婦女賦權計畫成果展時表示，此計畫已協助700多位貝國婦女提升技能或創業，間接受益者超過2000人；她期盼在貝國的所有女性能拓展自身職涯與事業，享有更多蓬勃發展的機會。

蔡總統上午出席婦女賦權計畫成果展致詞表示，她剛看到這項成果展的分享影片時深受感動，感謝貝里斯外交、外貿暨移民部的邀請見證這項進展，在座各位應該為貝里斯在婦女權利和賦權的躍進感到自豪。

總統說，貝里斯是全球以婦女權益為優先考量的政府之一，在推動聯合國永續發展目標「實現性別平等」上的努力令人讚賞；台灣對於能和貝里斯政府及其外交部合作促進婦權，亦倍感自豪。

她指出，自2021年起，台灣開始和拉丁美洲及加勒比海友邦共同推動「婦女賦權計畫」。藉由這項計畫，台灣和貝里斯協助婦女提升就業技能，提供創業必需的諮詢與資源，希望能幫助她們儘早實現創業夢想和經濟獨立。

總統表示，截至今日，婦女賦權計畫已協助700多位貝國婦女提升技能或創業，間接受益者更超過2000人。這些統計數據背後，是獲得真正支持的許多女性、家庭和幼童；她希望這些女性拓展自己的職涯和事業，也期盼在貝里斯的所有女性，都享有更多蓬勃發展機會。

總統指出，如同貝里斯，台灣已就性別平權和婦女權利議題做出具體承諾，並分享台灣的進展，從政府到企業，女性在台灣各行各業的代表性均不斷提升；現在，女性國會議員占比超過4成，女性中小企業主占比超過3成7。

此外，勵馨基金會等社福團體長期在台灣及鄰近區域倡議性別平等，這些團體的工作對於為家暴受害者建立區域保護網至關重要，亦是長期致力推動婦女賦權，及協助婦女增進自身權益的努力成果。

總統說，台灣也和國際夥伴合作推動相關計畫，今天與各位分享成果的婦女賦權計畫便是其一，期盼能看到女性在世界各地茁壯成長。

她表示，很高興今年2月和羅莎娜特使（Rossana Briceño）在台灣共同出席「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，當時就雙方都關心的婦女賦權和女權議題，有過熱烈討論。

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總統說，看到今天的成果展，她更是受到台貝合作成果的鼓舞，希望兩國就這些重要議題，持續分享經驗及相互交流，繼續為幫助女性實現目標，及激勵她們成為更好的自己而努力。

隨後，總統接受貝里斯婦女受益戶代表致贈紀念品，並在貝國外交部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）等人陪同下參觀各個攤位，瞭解台灣協助友邦改善婦女族群經濟賦權及學習資源等方面成果。（編輯：林克倫）1120405