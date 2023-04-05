中共啟動台灣海峽中北部聯合巡航 府：密切掌握情勢
2023/4/5 13:31（4/5 13:44 更新）
（中央社記者溫貴香洛杉磯4日電）總統蔡英文會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。總統府今天表示，總統蔡英文在第一線拚外交，都有即時掌握狀況，請民眾放心。
中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。時值總統蔡英文過境美國洛杉磯會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕，相關消息引發關注。
隨同總統蔡英文出訪的總統府發言人林聿禪表示，相關單位密切掌握區域周邊情勢，蔡總統在第一線拚外交，也都有即時掌握狀況，請民眾放心。
林聿禪呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。（編輯：謝佳珍）1120405
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