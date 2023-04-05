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中國海巡06號台海巡航3天 檢查兩岸直航貨船

2023/4/5 20:58（4/5 21:13 更新）
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中國福建海事局通報，大型巡航救助船「海巡06」輪編隊5日開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天。（圖取自中國福建海事局微信公眾號）
中國福建海事局通報，大型巡航救助船「海巡06」輪編隊5日開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天。（圖取自中國福建海事局微信公眾號）
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（中央社台北5日電）中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊今天開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，引發國際關注與諸多解讀。

福建海事局微信公眾號5日晚間7時許再通報這次專項行動的重點目標與範圍，並附上一段49秒的短影音，顯示「海巡06」輪早上駛離基地展開行動。

福建海事局稱，4月5日上午9時，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

福建海事局表示，本次專項行動為期3天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

福建海事局並表示，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

通報稱，未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部展開巡航巡查行動。

至截稿，中國官方媒體報導今天展開的台海聯合巡防巡查專項行動，均未提及明天凌晨將在美國洛杉磯登場的「蔡麥會」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120405

#中國
#台海
#海巡06
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