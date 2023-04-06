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會晤蔡總統 麥卡錫：台美友誼對自由世界至關重要
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會晤蔡總統 麥卡錫：台美友誼對自由世界至關重要[影]

2023/4/6 06:32（4/6 07:07 更新）
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總統蔡英文（後左2）於美西時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（後右）在加州雷根圖書館進行閉門會晤，雙邊領袖進入會場。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日
總統蔡英文（後左2）於美西時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（後右）在加州雷根圖書館進行閉門會晤，雙邊領袖進入會場。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日
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（中央社記者林宏翰、張欣瑜洛杉磯5日專電）總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會談後同台發表談話。蔡總統引述雷根總統名言指出，自由必須仰賴每個世代奮力捍衛。麥卡錫強調台美友誼對自由世界至關重要，也是維持和平、區域穩定的關鍵。

超過200名美國及國際媒體聚焦下，蔡總統與麥卡錫

麥卡錫小檔案

生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員

在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。

面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。

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及近20位國會議員會談結束後，美西時間5日午間在雷根總統圖書館最知名展場、已故美國總統雷根（Ronald Reagan）當年乘坐的空軍一號飛機前，發表公開談話。
影片來源：Reagan Foundation

麥卡錫（Kevin McCarthy）開頭強調，與蔡總統的會談選在這個地點有其特殊意義。

麥卡錫說：「在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根總統的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。雷根總統奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石。」

麥卡錫指出，當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統是重要推手。他談到今天這場會談有民主黨、共和黨的跨黨派國會議員出席，「有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強」。

他提到，台灣是成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。台美之間的合作持續在對話及交流中拓展。他認為，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。

麥卡錫對媒體談話約2分鐘，接著由蔡總統發表約5分鐘談話，她引述雷根名言及古代儒家經典「論語」中孔子的話，一方面表達捍衛自由民主的承諾，一方面強調美國的支持讓台灣不孤單。

蔡總統說，雷根總統於1982年提出的六項保證，及美國國會通過的台灣關係法，替台美40年關係堅強和獨特的夥伴關係奠定基石。

蔡總統指出，台灣的民主面臨前所未有的挑戰，她引述雷根名言說，「自由離滅絕永遠只有一個世代，每個世代都必須持續不斷為之奮鬥與捍衛」。

談到與跨黨派議員的會晤，蔡總統表示於會中重申台灣捍衛和平的承諾，也點出雷根的信念，要捍衛和平，就必須堅強，而「我們團結，才會更堅強」。

她也引孔子的話「德不孤，必有鄰」，台灣努力保持現有生活方式同時，感謝美國民主夥伴的支持。她表示，麥卡錫和美國國會議員堅定的支持，再次確保台灣民眾在國際並不孤單。（編輯：廖漢原）1120406

#麥卡錫
#雷根
#美國國會
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