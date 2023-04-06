與蔡英文會談 麥卡錫強調美兩黨不畏涉中議題[影]

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（中央社記者張欣瑜、林宏翰洛杉磯5日專電）美國眾議院議長麥卡錫今天與總統蔡英文會談，他會後表示，會談無意升高區域緊張，但面對中國威脅挑戰，兩黨展現共識，無所畏懼，對台灣的支持堅定不移。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，出訪中美洲友邦回程過境洛杉磯， 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy）5日上午與蔡總統舉行會談，並與17位跨黨派議員和訪團成員舉行閉門會議，下午對外召開記者會，媒體聚焦美中關係。

3月初外媒報導麥卡錫計劃於加州會晤蔡總統後，中國一再揚言進行報復，媒體詢問麥卡錫是否憂心會談將升高區域緊張情勢？麥卡錫回應他無意升高衝突，強化民主自由應該要「無所畏懼」。

麥卡錫認為中國「沒有必要報復」，再次重申他身為眾院院長，沒有人能夠告訴他該去哪裡、可以見誰、要支持誰或是要和誰當朋友。

另外，當中國偵查氣球飛到美國領空時，國會兩黨一致通過決議譴責，他希望所有國家理解，面對中國挑戰，兩黨可以「不分黨派」，這也是他擔任議長後的目標，涉及「和平、自由、民主」的議題更是如此。

今天出席會談的包括多位眾院「中國問題特別委員會」成員，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，會談主要傳遞的訊息之一是面對中國威脅不該膽怯，支持台灣必須化為行動。

蓋拉格記者會後向記者表示，他認為中國的報復都是一些恫嚇手段，也就是「認知作戰」。他認為中共會一直這樣做，目標很明顯。他反問：「老實說，議長在美國領土上要與誰見面，關中國共產黨什麼事。」

蓋拉格說，近來一直有美國議員訪問台灣，自己2月底才訪台，不認為這是挑釁，而是參訪學習、深化兩國關係的活動。他認為，這是中共的一種認知作戰，他們想讓人們感到恐懼，限制自身的說話與行動。

對於場外的美籍中國人團體舉著五星旗抗議，蓋拉格說：「同樣的，這也是中共試著要恐嚇我們的一種方式，他們在許多國際場合也是這麼做，試著要打壓台灣官員扮演的角色。我認為最重要的是，我們要為此挺身而出，有所做為。」

美國眾議眾民主黨團主席艾吉拉（Peter Aguilar）則說，美國樂意與中國競爭但不樂見衝突，美國國會將確保印太地區安全。（編輯：廖漢原）1120406