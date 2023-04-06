紐時：麥卡錫加州晤蔡總統 挺台之餘防台海危機

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）紐約時報報導，美中關係緊張之際，總統蔡英文今天在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。這次會面展現美國挺台，但美方著眼日益強勢的北京而謹慎行事，以防台海陷入軍事危機。

麥卡錫（Kevin McCarthy）在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡總統時說，台美人民友誼對自由世界至關重要，也是維護經濟自由、和平與區域穩定的關鍵，「我們會履行義務，重申對雙方共享價值的承諾，這些價值是團結美國人民的基礎」。

蔡總統感謝美方跨黨派國會議員撥冗與會，並說「大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單」。

這是1979年中華民國與美國斷交以來，台灣總統第3度會晤身為美國政壇第3號人物的眾議院議長，且是首度在美國本土會見。這也是去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，蔡總統再次會見美國眾議院議長。

報導寫道，這場會面是美台政治與外交妥協，某種程度上也是麥卡錫毀諾。去年美國期中選舉期間，麥卡錫曾承諾如當選眾議院議長，他將訪問台灣會見蔡總統，藉此對抗中國。麥卡錫雖不排除日後訪台，但這次在家鄉會見蔡總統，美台雙方認為是風險較低的選擇。

去年8月，北京在裴洛西訪台後切斷與美國多項外交、軍事及氣候政策溝通管道，並連日在台灣周邊舉行實彈軍演，台海緊張局勢急遽升溫。

美台高層一方面想強化雙邊關係，也想避免北京以激烈軍事手段回應。與麥卡錫一同會見蔡總統的聯邦眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）轉述，蔡總統會晤美方國會議員期間說：「我們不會冒進，也不會讓自己被霸凌。」

中國在國際舞台日益強勢，包括3月宣布成功讓沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係、俄烏戰爭期間向莫斯科提供戰略支持。有鑑於此，西方國家領袖為如何強而有力挑戰中國陷入苦思。

在美國，標準做法是強勢應對。美國總統拜登政府對中國實施半導體產業相關材料出口限制，國會議員要求祭出更嚴厲手段，特別是中國偵察氣球闖入美國領空後這幾週。

其他國家對中國態度較為緩和。蔡總統在加州會晤美國國會議員時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問北京會見中方領導階層，將他們描繪成可協助化解國際衝突、甚至為烏克蘭帶來和平的負責任大國。

數十年來，台灣總統固定過境美國，美國國會議員訪台也成為慣例。但從去年起，美國國會代表團加速訪台，美方議員爭相展現與台灣團結一心，承諾深化美台合作，以軍備協助台灣防範中國挑起戰爭。

報導引述2名未具名知情人士表示，聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）預定率領另一個跨黨派國會代表團訪台，8日會見蔡總統。

這篇發自雷根總統圖書館所在地加州錫米谷（Simi Valley）的報導寫道，蔡總統過境美國期間保持低調，似乎是不讓北京有如裴洛西訪台後再次展現軍力的藉口。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，過境美國紐約、洛杉磯期間未發表重要政治談話，且閉門會見麥卡錫等美方政界人士，上週在紐約會晤聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）後時隔多天才公布。

北京對蔡總統過境美國表達不滿，但尚未宣布在台灣周邊發動大規模軍事演習。中國外交部6日以發言人名義表示，針對「美台勾連的嚴重錯誤行徑」，中方將採取「堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「不管怎樣，北京都是輸家。如果過度反應，他們將因美國加強支持台灣、台灣民意更反對兩岸統一而成為輸家；如果他們不反應，將會被認為是默許。」（編輯：郭中翰）1120406