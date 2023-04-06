更多編輯台推薦新聞：
印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者
國際

印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過
國際

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡總統出訪友邦
新聞專題
蔡總統出訪友邦2/100
首頁 / 政治

紐時：麥卡錫加州晤蔡總統 挺台之餘防台海危機

2023/4/6 09:14（4/6 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（左3）與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右4）於美西時間5日上午在加州雷根圖書館舉行閉門會晤，雙方政要齊聚入座。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日
總統蔡英文（左3）與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右4）於美西時間5日上午在加州雷根圖書館舉行閉門會晤，雙方政要齊聚入座。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）紐約時報報導，美中關係緊張之際，總統蔡英文今天在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。這次會面展現美國挺台，但美方著眼日益強勢的北京而謹慎行事，以防台海陷入軍事危機。

麥卡錫（Kevin McCarthy）在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡總統時說，台美人民友誼對自由世界至關重要，也是維護經濟自由、和平與區域穩定的關鍵，「我們會履行義務，重申對雙方共享價值的承諾，這些價值是團結美國人民的基礎」。

蔡總統感謝美方跨黨派國會議員撥冗與會，並說「大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單」。

這是1979年中華民國與美國斷交以來，台灣總統第3度會晤身為美國政壇第3號人物的眾議院議長，且是首度在美國本土會見。這也是去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，蔡總統再次會見美國眾議院議長。

報導寫道，這場會面是美台政治與外交妥協，某種程度上也是麥卡錫毀諾。去年美國期中選舉期間，麥卡錫曾承諾如當選眾議院議長，他將訪問台灣會見蔡總統，藉此對抗中國。麥卡錫雖不排除日後訪台，但這次在家鄉會見蔡總統，美台雙方認為是風險較低的選擇。

去年8月，北京在裴洛西訪台後切斷與美國多項外交、軍事及氣候政策溝通管道，並連日在台灣周邊舉行實彈軍演，台海緊張局勢急遽升溫。

美台高層一方面想強化雙邊關係，也想避免北京以激烈軍事手段回應。與麥卡錫一同會見蔡總統的聯邦眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）轉述，蔡總統會晤美方國會議員期間說：「我們不會冒進，也不會讓自己被霸凌。」

中國在國際舞台日益強勢，包括3月宣布成功讓沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係、俄烏戰爭期間向莫斯科提供戰略支持。有鑑於此，西方國家領袖為如何強而有力挑戰中國陷入苦思。

在美國，標準做法是強勢應對。美國總統拜登政府對中國實施半導體產業相關材料出口限制，國會議員要求祭出更嚴厲手段，特別是中國偵察氣球闖入美國領空後這幾週。

其他國家對中國態度較為緩和。蔡總統在加州會晤美國國會議員時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問北京會見中方領導階層，將他們描繪成可協助化解國際衝突、甚至為烏克蘭帶來和平的負責任大國。

數十年來，台灣總統固定過境美國，美國國會議員訪台也成為慣例。但從去年起，美國國會代表團加速訪台，美方議員爭相展現與台灣團結一心，承諾深化美台合作，以軍備協助台灣防範中國挑起戰爭。

報導引述2名未具名知情人士表示，聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）預定率領另一個跨黨派國會代表團訪台，8日會見蔡總統。

這篇發自雷根總統圖書館所在地加州錫米谷（Simi Valley）的報導寫道，蔡總統過境美國期間保持低調，似乎是不讓北京有如裴洛西訪台後再次展現軍力的藉口。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，過境美國紐約、洛杉磯期間未發表重要政治談話，且閉門會見麥卡錫等美方政界人士，上週在紐約會晤聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）後時隔多天才公布。

北京對蔡總統過境美國表達不滿，但尚未宣布在台灣周邊發動大規模軍事演習。中國外交部6日以發言人名義表示，針對「美台勾連的嚴重錯誤行徑」，中方將採取「堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「不管怎樣，北京都是輸家。如果過度反應，他們將因美國加強支持台灣、台灣民意更反對兩岸統一而成為輸家；如果他們不反應，將會被認為是默許。」（編輯：郭中翰）1120406

#麥卡錫
#美國
#美國國會
延伸閱讀
蔡麥歷史會晤 蔡英文感謝美支持、麥卡錫稱台美友誼是和平關鍵裴洛西讚蔡總統麥卡錫會晤 華郵：台灣國際形象高峰會晤蔡總統 麥卡錫：台美友誼對自由世界至關重要歷史性會晤麥卡錫 蔡總統：感謝美方支持 讓台灣不孤單麥卡錫總結會蔡英文3重點 首重持續軍售確保如期抵台蔡總統會晤麥卡錫 近200家媒體報導維安滴水不漏
麥卡錫
蔡麥會受矚目 麥卡錫強調有必要加速軍售台灣蔡總統會見麥卡錫 北京四機構發聲明反擊
蔡英文
國防部：1架次共機侵擾西南ADIZ與蔡英文會談 麥卡錫強調美兩黨不畏涉中議題[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
與蔡英文會談 麥卡錫強調美兩黨不畏涉中議題[影]