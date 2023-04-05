中國海巡06號台海巡查 台中港設LINE群掌握船舶

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（中央社5日台北綜合報導）中國大型巡航救助船「海巡06」輪編隊今天起3天將對兩岸直航貨船、施工作業船現場檢查。對此，基隆航商業者憂心影響船隻航程，台中港務公司也已成立LINE群組，掌握受影響進出港船舶動向。

中國福建海事局今天通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊即日起開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。由於時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，引發國際關注與諸多解讀。

國內西部港口基隆港、台中港、高雄港來往兩岸船隻眾多，對此，基隆相關航商業者評估，「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」若實施現場檢查，屆時恐會影響相關船隻航程，拉長航行時間，造成無法準時交貨，也造成航商損失。

台中港務公司表示，目前台中港定期兩岸航線主要為每週三的中遠之星，中遠之星今晚已離港，下航次為下週三。有關兩岸航線是由航港局依台灣地區與大陸地區海運直航管理辦法核准，目前對岸海巡檢查可能造成進港船期的延誤。此外，台中港務公司已成立LINE群組，掌握受影響進出港船舶通報群組，並宣導各船務代理公司可即時通報受影響船舶。

航港局南部航務中心則向中央社記者表示，商船航程是固定的，如果一定要經過中國巡查範圍地區，該避開就會避開，航程時間也都會通報給對應港區，對高雄港而言沒有太大影響，主要影響是商船端部分。目前還未接獲船隻業者反應需要協助。

海委會晚間也表示，蔡總統出訪與美國眾議院議長會面，是中華民國台灣行使正常外交，與友邦政治領袖人物的敦睦行動，中方不應假借任何理由侵犯中華民國管轄海域的執法權力，更不得危害台灣人民在我國管轄海域的航行安全。

海委會指出，為確保我國海域主權與航行安全，海委會及海巡署將堅守崗位，全力維護國人在海巡署執法範圍海域的航行自由與安全，也期待中國不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。（編輯：林治平）1120405