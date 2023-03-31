美軍售標槍飛彈發射器42套抵台 學者：有效阻敵靠岸

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軍方31日透露，美方將會在今年及明年交給台灣各200枚標槍飛彈，而42套發射器已於去年底交付陸軍。圖為陸軍去年9月在屏東恆春三軍聯訓基地進行聯勇操演，操演人員發射標槍飛彈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳昇鴻台北31日電）美國售台新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚，軍方官員今天透露，標槍飛彈發射器去年底交運抵台，而彈體已開始量產，預計下半年至明年交運給台灣。學者強調，此舉將可強化台灣地面部隊反裝甲戰力，更能有效執行反舟波擊退登陸共軍。

軍方今天透露，美方將會在今年及明年交給台灣各200枚標槍飛彈，而42套發射器已於去年底交付陸軍。

立法院日前審查年度國防預算，指出美方曾詢問台灣有無意願在台合作生產標槍飛彈。國防部表示，此案400枚標槍飛彈在美國生產，國軍所需支援能量已納入計畫整備，得以滿足戰備實際需要。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，事實上，此案起源於美國前總統川普（Donald Trump）2019年7月宣布售台400枚標槍飛彈，以及1700枚新式TOW 2B RF拖式飛彈。

蘇紫雲表示，標槍飛彈採射後不理的模式，可自主攻擊目標且穿甲能力800公厘，採攻頂模式具有更大殺傷力，堪稱「戰車殺手」。他指出，這些反裝甲飛彈最大意義在於反登陸，可有效阻絕敵方舟波靠岸，使其登陸作戰失敗。

蘇紫雲認為，武器選擇透露出國軍創新思考，採購新式的拖飛2B型是因無線導引技術的應用，實際上則是適合於水際飛行，即避免以往漢光演習等火力試射時拖式飛彈銅線觸水造成「脫靶」的現象。

他指出，陸軍思考以大量反戰車飛彈當成近岸攻船飛彈使用，以戰術創造防衛的戰略優勢。

依戰史經驗，營級登陸部隊約需25至30艘登陸艇搭載進行搶灘，蘇紫雲表示，此類無覆頂的登陸艇、輕裝甲的兩棲戰車，無異是反戰車飛彈的目標。（編輯：林興盟）1120331