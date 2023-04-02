空軍採購F-16V防撞地系統 美空軍113年在台安裝測試

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（中央社記者游凱翔台北2日電）為強化飛行安全，空軍已向美國採購自動防撞地系統（AGCAS），並裝設在持續構改升級的F-16V（Block20），目前仍在美國整合測試中，軍方人士今天表示，美國空軍預計明年在台灣進行安裝測試。

空軍嘉義基地1架機號6650的F-16V（Block20）戰機，去年1月執行例行訓練任務時在水溪靶場周邊失事，空軍當時披露，已向美國採購自動防撞地系統（AGCAS），但F-16V仍在性能提升中，且構改前為類比訊號、構改後為數位訊號，因此必須在美國進行嚴謹的整合測試。

空軍當時解釋，這套系統最主要功用是在不預期、疏忽情況下發揮作用；另外，若執行低空炸射科目，即使是防撞系統有作動，只要設定得宜，都不會影響到飛行員操作。

軍方人士今天表示，此案於109年5月納入戰機性能提升案發價書採購，並在110年4月與美方完成締約，同年11月啟動系統測試，美國空軍預計113年在台灣安裝測試。（編輯：林淑媛）1120402