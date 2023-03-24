美證實成立老虎小組 學者盼成窗口提升台灣防衛力

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（中央社記者游凱翔、吳昇鴻台北24日電）美國防部證實已組成老虎小組專責討論軍售議題。學者今天表示，台美雙方過往僅透過部分視訊會議交流，難以充分表達想法，未來老虎小組成熟後，可望成為窗口，且一旦交流平台打開，便能讓美軍提供意見和想法，有助提升台灣整體防衛能力。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）23日坦言，因為疫情與供應鏈壓力導致美國政府外國軍售交付延宕，但美國國防部已組成「老虎小組」（tiger team）專責討論海外軍售議題，定期討論以確保提供適合台灣所需的軍事能力。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌告訴中央社記者，老虎小組對台灣軍購層面具有作用，以往台美雙方僅透過部分視訊會議交流，難以充分表達雙方想法，未來老虎小組運作成熟後，可望成為雙方窗口。

舒孝煌指出，為維持台灣作戰韌性，老虎小組除討論軍武售購議題，亦可成為資訊傳遞平台，「國軍各軍種之間對軍事合作有不同想法，多了聯繫管道機會都是好事」。

至於美方未來如何協助台灣為突發事件做好準備，舒孝煌表示，一旦美台雙方資訊交流平台打開，便能讓具實戰經驗的美軍提供意見和想法，提升國軍戰略思維，有助提升台灣整體防衛能力。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，俄烏戰爭爆發後，原訂對台軍售的刺針飛彈、標槍飛彈交期延遲，甚至M109A6自走砲也因產線延宕取消、改增購海馬斯系統（HIMARS）；依照美國「國防安全合作署」（DSCA）規範，對外軍售在買方提出需求後，將經由國防部進行技術審查、國務院進行區域平衡評估，乃至商務部的技術安全審查等程序。

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蘇紫雲說，若是盟國則審查內容較寬鬆，非盟國較為繁複，因此對台軍售就經常遭遇窒礙；因此，老虎小組的目的便是整合軍種、後勤、採購部門，以加速對特定軍購案的行政審理速度。

蘇紫雲指出，去年8月由美國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）領軍成立老虎小組，轄國防政策的副次長貝克（Sasha Baker）、負責武器採購與後勤支援次長拉普蘭特（Bill LaPlante）共同指揮，更包含稍早來台訪問的副助理部長蔡斯（Michael Chase），以加速軍售與提升台灣防衛能力。（編輯：林克倫）1120324