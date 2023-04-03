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民進黨發言人：獨裁者無法預期 難信中共有心求和平

2023/4/3 17:47
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（中央社記者吳昇鴻台北3日電）民進黨國際部主任謝佩芬近日接受烏克蘭國家電視台訪問時，以俄烏戰爭為例表示，獨裁者、威權國家有多麼不可信任與無法預期，很難相信中共有心追求和平；烏克蘭人民團結保家衛國的決心，讓台灣人非常感動，「天助自助者」。

身兼民進黨發言人的謝佩芬今天在臉書（Facebook）發文，表示自己接受烏克蘭國家電視台的訪談已播出，上線14小時便累積近6萬觀看次數。

謝佩芬說，烏克蘭記者詢問如何看待總統蔡英文出訪友邦與過境美國，以及同一時間前總統馬英九赴中訪問。她回應，蔡總統以元首身分出訪且過境美國行之有年，中國若大作文章、反應過度，只凸顯出民主國家和威權國家間，真的距離太遙遠。

謝佩芬說，馬英九雖稱赴中屬私人行程，但台灣前元首的身分不會改變。在國際局勢不斷變動的此刻，她希望馬英九在中國的言行，「不要向世界傳達錯誤的訊息，讓支持我們的民主夥伴，誤以為台灣的主流民意靠向中國」。

她指出，從2019年香港反送中與2020年總統大選可看到，台灣選民、特別是中間選民，已深刻體認到若在大選做出錯誤選擇，台灣很可能會變成下一個香港；台灣人民不想變成中共統治下的香港，因為中共當初承諾的「一國兩制，五十年不變」，如今已成廢紙。

面對烏克蘭記者追問，是否相信中共所說的「和平」，謝佩芬表示，她實在很難相信中共有心追求和平，中共談和平是兩手策略，一方面喊和平，另一方面又不放棄武力統一台灣；台灣一直是台灣海峽和印太區域中負責任的一方，「兩相比較之下，究竟哪一方是真心追求和平，應該不難看出」。

謝佩芬指出，俄羅斯對烏克蘭發動武力攻擊，讓全世界認識到，獨裁者及威權國家不可信任且無法預期，對於這種威權政體而言，發動戰爭並不是不可能的。

謝佩芬說，「天助自助者」，烏克蘭人民的團結與保家衛國的決心，讓台灣人非常感動，其所展現上下一心抵禦侵略者，給台灣人民很大的啟發。（編輯：林克倫）1120403

#謝佩芬
#中共
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