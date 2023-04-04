蔡總統見證台貝簽署技術框架 感謝通過友台決議

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（中央社記者溫貴香貝里斯市3日電）總統蔡英文今天與貝里斯總理布里仙紐共同見證，由外交部長吳釗燮及貝里斯外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）共同簽署兩國政府技術合作框架協定；蔡總統感謝貝國眾議院日前通過友台決議，期待未來有更多合作計畫，並自豪地稱貝里斯是和台灣一樣堅信自由民主的盟友。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」第2站訪問友邦貝里斯，當地時間3日上午抵達貝國外交部，見證台貝兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。

總統以英文致詞表示，很高興再次見到大家，台貝兩國即將簽署一項強化雙邊合作的協定。台貝建交34年來密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。

她提及，台貝兩國將舉辦合建聖佩卓（San Pedro）綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院建成後，將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客，提供更好醫療服務。

總統指出，除了醫療合作，教育是雙邊合作最具長遠影響的領域之一，過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，學習熱忱令人深受感動，並進而了解教育對個人未來的重要性。

總統與布里仙紐（John Briceño）共同見證5000台筆記型電腦的贈交儀式，希望這批筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望。

總統說，布里仙紐去年訪台時，兩人曾就此計畫進行充分討論，看到這些計畫在貝里斯逐漸成形，令人振奮。此外，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要，很高興見證兩國外長，簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，亦期待未來有更多合作計畫。

總統指出，她很自豪地稱貝里斯是和台灣一樣堅信自由民主的盟友，就在幾天前，貝里斯眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼；她代表中華民國（台灣）政府及人民，感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的堅定支持。

總統表示，不論是正在進行中的計畫、或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵；期盼與貝里斯緊密合作實現共同目標，願合作關係如同過去34年般，繼續蓬勃發展。

外交部指出，台貝雙方目前正在進行的合作計畫主題包括：醫療影像系統強化、羊隻品種改良、貝里斯河（Belize River）流域水災預警能力提升、數位包容、後疫情時期協助貝里斯婦女經濟復甦暨婦女賦權、中美洲區域香蕉黃葉病防治、華語文教學及獎學金等計畫。

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聖佩卓位於貝里斯著名觀光島嶼，但島上居民與觀光客卻因當地缺乏大型醫療院所，往往需要長途跋涉前往貝里斯本島就醫；美國知名藝人瑪丹娜（Madonna）名曲「美麗之島」（La Isla Bonita），即是描述該島上的聖佩卓鎮（San Pedro）。

至於台貝兩國外長共同簽署的政府技術合作框架協定，內容包括技術合作領域的界定、兩國政府責任分工、技術團員眷在計畫執行期間享有之待遇、保密規範、爭端解決機制，以及協定之生效、修正及終止，並取代台貝間目前仍屬有效的過往協定等。（編輯：林克倫）1120404