綠營高市黨部主委之戰 陳慧文、黃文益隔空較勁

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）民進黨地方黨部主委明天投票，高雄市參選的市議員陳慧文、黃文益，今天隔空喊話做最後衝刺。陳慧文說，努力爭取到多名民代跨派系支持；黃文益則強調基層交流，不靠集體造勢。

黃文益屬湧言會，陳慧文與正國會友好，但此次並非由正國會提名，強調會跨越派系爭取認同，兩人近日力挺「我藐視國會」串聯活動，最後階段隔空較勁，都試圖拉高各自支持度，做最後衝刺。

黃文益今天透過社群媒體臉書（Facebook）表示，參選不是以派系利益為出發點，而是著重與基層黨員的交流，不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳，更相信黨員有足夠智慧來判斷誰才是最適合擔任高雄市黨部主委人選。

黃文益說，一個多月來的競選活動，看到許多資深黨員對民進黨和台灣這片土地的期待，就知道未來責任是如此重大，不可以讓黨員們失望更不可以讓支持者失望。自己已經準備好了，在未來的2年內除了繼續做好市議員，也會扛起民進黨高雄市黨部的重責大任。

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陳慧文說，民進黨是以理念結合的政黨，唯有團結才能克服挑戰，贏得人民信賴。她的目標很清楚，就是要帶領黨員一起努力，讓高雄市更美好，呼籲所有黨員朋友踴躍投票，用行動展現對高雄的關心，對民進黨的支持。

陳慧文今天透過新聞稿表示，這段期間努力爭取大家支持，從不依靠大型活動的資源。沒有什麼資源情況下，只能利用總質詢結束親自北上立法院，尋求立委支持。最終獲6名立委、9名議員跨派系支持，也是對其莫大的肯定。（編輯：孫承武）1130524