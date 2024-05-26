民進黨新北黨部主委選舉 蘇巧慧94.5%得票率當選

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（中央社記者王鴻國新北26日電）當選民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧聲明表示，她獲得1萬9000多張選票，以94.5%得票率高票當選，會用行動凝聚大家，讓黨部成為民主陣營中最厚實、堅定的力量。

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天進行投開票，蘇巧慧表示，本屆黨職選舉改選投票相當踴躍，66%投票率高於上屆58%，她的高人氣也獲得黨員熱烈支持，得票數超越上屆總票數。

蘇巧慧聲明表示，她非常感謝大家在台灣民主岌岌可危的這一刻，支持她當選黨部主委。

她表示，上週五還和同黨立委在立法院內對抗國民黨、民眾黨意圖強行通過的國會擴權、侵犯人權法案；同一時間，立法院外聚集超過10萬名民眾，對國民黨、民眾黨表達抗議。

蘇巧慧說，民主很珍貴，也很脆弱，少數人的惡意，就能讓民主奄奄一息，因此，面對國會擴權、侵犯人權，人民必須聚集更強更大的民意，透過民主的力量，讓更多人加入保護民主、捍衛人權的行列，才能消除惡意的勢力，遏止國眾2黨在國會胡作非為。

蘇巧慧強調，在這樣的政治局勢中，她能獲得支持當選黨部主委，更感到重任在即。她很期待和新北市全體黨公職及黨員，一起並肩作戰，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。（編輯：李錫璋）1130526