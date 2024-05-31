中國取消ECFA部分關稅減讓 藍：對陸決定感到遺憾

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，共134項。國民黨表示，不樂見兩岸經貿關係倒退乃至惡化，也對於中國大陸當局所做的決定，感到遺憾；呼籲總統賴清德，既然宣稱希望兩岸能和解邁向和平共榮，那就先從認真面對兩岸經貿問題開始。

中國財政部官網今天公布「稅委會公告2024年第4號」國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品（第2批）關稅減讓的公告，公告顯示6月15日起中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

國民黨下午透過新聞稿表示，向來的立場就是支持兩岸經貿交流合作，認為可以有效增進兩岸人民福祉、維護台海和平穩定。對於兩岸經貿關係倒退乃至惡化，是國民黨所不樂見的；對於中國大陸當局所做的決定，感到遺憾。

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國民黨表示，關於兩岸在經貿方面長期累積的問題和爭端，以及中國大陸方面可能針對相關產業做出中止關稅減讓的措施，從去年開始就已經有所耳聞。相關業者和國民黨不斷提醒民進黨政府必須嚴肅面對，以因應對產業營收的強烈衝擊，但政府始終置若罔聞。

國民黨指出，呼籲賴總統，既然宣稱希望兩岸能夠理解、諒解、和解邁向和平共榮，那麼就先從認真面對兩岸經貿問題開始。（編輯：林興盟、蘇志宗）1130531