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大陸再取消ECFA關稅減免 台化估年影響約2.24億元

2024/5/31 18:22
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（中央社記者曾仁凱台北31日電）中國今天公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑四寶之一的台化評估，包括SAN（苯乙烯-丙烯腈共聚物）、HIPS（耐衝擊級聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）等3項產品受影響，估計2024年影響的關稅約690萬美元（約新台幣2.24億元）。

台化董事長洪福源表示，PC已被大陸課徵反傾銷稅在案，終裁大陸表達善意由初裁17.9%降低到9%。不過，這次再恢復加徵6.5%關稅，稅負到達16.085%，一般規格已無法負擔，台化自反傾銷立案調查就積極轉移市場，銷往大陸的差別化規格，進口稅負也大部分由大陸方面負擔，因此影響減輕。

洪福源指出，兩岸ECFA在2010年生效，聯繫兩岸感情，台化在539項稅則中僅有9項，經兩度中止共7項，其實已名存實亡，加諸大陸嚴重的產能過剩，只有差異化產品才有機會進入大陸市場，台化會在這方面更加努力。（編輯：張均懋）1130531

洪福源
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