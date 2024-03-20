中研院南部院區第3階段 量子大樓預計116年完工

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（中央社記者陳至中台北20日電）中研院長廖俊智今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，他提到南部院區服務處今年2月已正式運作，第3階段開發的量子科技實驗大樓正在設計階段，預計116年完工。

中研院南部院區於民國101年開始籌備，以台南高鐵特定區為基地，目的是將基礎研究能量向外擴散，並帶動區域學術發展，優先推動農業生技、量子科技、淨零永續、人文社會科學等領域。

廖俊智今天提到，「關鍵議題研究中心」已於今年1月在南部院區設立，負責根據國際科技發展趨勢及社會需求，選定關鍵議題，制訂研究計畫，並協助向政府提供建言。

廖俊智表示，南部院區採分階段開發，第1階段是跨領域研究大樓、精密及玻璃溫室；第2階段包含跨領域研究大樓二、綜合大樓，將陸續搬遷進駐，於今年正式開幕啟用；第3階段為量子科技實驗大樓，目前正在設計階段，預計116年完工。

廖俊智表示，量子科技是影響全球的議題，南部院區將研發量子晶片製程、量子電腦系統架構，並與國內產學研界合作，為台灣量子發展取得先機。

另外，在淨零碳排、永續議題部分，廖俊智則在書面報告中提到，已初步選出2處黑潮發電潛在廠址，並完成100KW浮游式發電機組製作，未來將持續探討發電機最佳排列方式，並建置第2部100KW發電機，期望實現全球首座海流發電示範特展。

國民黨立委洪孟楷質詢時提及，北海岸因有核能發電廠，已有完整配電網，如果發展新的再生能源，例如北海岸海洋能、大屯山地熱能等，就可利用原有電網，建置成本較低。

廖俊智回應時支持洪孟楷論點，並指出目前中研院已在大屯山附近探勘地熱能源，可因地制宜，利用既有核電廠配電設施。（編輯：陳仁華）1130320