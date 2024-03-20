「中研學者計畫」42學者獲推薦 預計3月核定名單

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（中央社記者陳至中台北20日電）為鼓勵中生代學者投入研究，中央研究院推出「中研學者計畫」，目前已獲21所大學推薦42名學者，預計3月核定名單，獲選者可得到「中研學者」頭銜，並獲得合聘。

為獎助國內中生代學者投入研究，並加強與國內大學合作與互動、提升國家學術整體競爭力，中研院於去年推出「中研學者」計畫，獎勵副教授以上、55歲以下中生代優秀學者，於去年9月開始受理各校推薦。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院長廖俊智做業務概況報告。廖俊智提及「中研學者」計畫，到截止日為止，共有21所大學推薦42名學者申請，預計今年3月核定名單。

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廖俊智提到，這項計畫是希望中生代優秀學者能獲得穩定、充沛經費，執行具有原創性研究計畫；獲選者除獲得榮譽頭銜，也能獲得中研院合聘、共享資源，創造更實質學術合作與交流。

廖俊智也提到，面對國際嚴峻競爭，台灣高教人才流失已是無法避免問題，中研院去年提出調高研究人員待遇、增加博士生獎助金2項建言，都獲得政府及高教界正面回應，而中研院也率先增加院內支薪博士生獎學金；他強調，未來會持續與各大學合作，共同創造優質研究環境，提升國家學術研究競爭力。（編輯：陳仁華）1130320