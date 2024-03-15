確保新科院士具本國籍 中研院請內政部協助

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）中研院第35屆院士會議7月舉辦，並將選出新院士，中研院今天說，今年從提名流程開始就做改變，也請內政部協助確認被提名者國籍，避免再有當選院士有國籍爭議情況發生。

中研院院士的國籍議題屢受討論，為讓新選出的院士都具有本國籍資格，中研院除承諾從第34屆開始的新院士都必須具本國籍外，去年也修改院士候選人提名表，在表格中新增「國籍」欄位，並有3個選項讓提名人勾選，也檢附國籍法相關規定，讓提名人可以參照。

中研院今天舉行媒體餐敘，中研院法制處處長劉秉鑫接受媒體聯訪，這一屆院士選舉程序從資格開始、文件補件開始就有不同，中研院也有將全數被提名者的資料送內政部，請內政部協助確認被提名人國籍，若不確定被提名者是否具本國籍的情況，也會請提名者提供補充資料，若還是無法確認可能就建議提名者改提名名譽院士等。

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劉秉鑫指出，這次也特別將名譽院士與院士提名期間錯開，讓提名人有緩衝時間將被提名人改報名譽院士，中研院希望在確定國籍資格的情況下，避免再有院士當選人不符國籍規定的情況發生。

中研院院長廖俊智也表示，所有院士的決定都必須由院士會議組織來決議，但中研院無法確認被提名人的國籍，而國籍的認定主管機關為內政部，因此有請內政部協助審認。（編輯：陳政偉）1130315