王滬寧參加人大台灣代表團審議 稱大陸引領兩岸發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）人民日報今天在2版刊登中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧昨天參加台灣代表團審議的內容。當中指出，王滬寧表示，過去一年，中國大陸有力引領兩岸關係發展方向。

正值中國全國兩會期間，昨天新聞聯播僅公布部分王滬寧參加台灣代表團審議內容。人民日報今天2版刊登更詳細的敘述內容。

據人民日報引述新華社報導，王滬寧7日下午參加台灣代表團審議。在聽取顏珂、鄒振球、陳雲英等代表發言後，王滬寧表示，過去一年，在以中共總書記習近平為核心的中共中央堅強領導下，「我們有力引領兩岸關係發展方向，扎實推動祖國統一進程」。

王滬寧聲稱，要深入學習領會習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，塑造中國必然統一大勢，堅定不移推進中國統一大業。

王滬寧又指，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉。要致力擴大兩岸交流合作，推動兩岸融合發展走深走實，讓台灣民眾共享中國式現代化機遇和成果。

這則報導還提及中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥7日下午分別參加香港代表團、澳門代表團審議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在香港代表團，丁薛祥指出，香港正在加快推進由治及興，要更加堅定維護國家安全，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，加快培育具有國際競爭力的新產業、新賽道。

在澳門代表團，他宣稱，要進一步完善維護國家安全的制度機制，推動澳門經濟適度多元發展，做好「澳門+橫琴」這篇大文章，廣泛拓展國際聯繫，打造更高水準對外開放平台。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140308