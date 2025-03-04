退休師葉春蓮事件餘波盪漾 傅崐萁：推教師節放假
2025/3/4 13:36（3/4 14:15 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮退休教師葉春蓮日前嗆聲遭架離出場事件餘波盪漾，國民黨立委傅崐萁今天在花蓮說，盼喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨主張928教師節應恢復成國定假日。
國民黨花蓮縣黨部今天召開記者會，並安排婦女團體獻花給主講者傅崐萁
表達支持，傅崐萁先向葉春蓮事件向社會及葉春蓮表達歉意，還提及將推動行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節為國定假日，同時談論世界經貿情勢，國內政黨鬥爭等。
傅崐萁小檔案
- 現職：立法委員（第10屆）
- 黨籍：中國國民黨
- 生日：民國51年5月8日
- 出生地：台中市
- 學歷：國立花蓮高中、淡江大學交通管理學系、淡江大學中國大陸研究所、國立東華大學公共行政研究所、廣州暨南大學法學博士
- 經歷：2010-2018九連冠五星縣長、花蓮縣長（16、17屆）、立法委員（第5、6、7屆）、立法院全院聯席會主席、立法院親民黨團總召集人、立法院國防委員會召集人
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傅崐萁說，希望社會大眾對退休老師的尊重，不是即興、放煙火式的就過去，應該長期關注退休老師、退休軍公教，當他們一生奉獻給教育界、給國家後，退休以後是不是能好好安養終老。
傅崐萁批評民進黨政府背信棄義、毀約承諾，違反日內瓦、聯合國兩公約，對於溯及既往、違反信賴原則，讓所有退休老師無法安養終老。
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傅崐萁指出，年金是國民黨一向的堅持，要回復程序正義及信賴保護原則，讓退休老師不只回復應有的年金，過去被民進黨批評是國家的負擔，他予以譴責，希望所有退休老師能得到尊重、尊嚴，安養終老，國民黨會負起責任，回復軍公教應有的待遇和榮譽。
傅崐萁說，希望喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨主張928教師節應該恢復成國定假日，讓老師能夠好好休息，這個會期會全力推動回復過去被民進黨沒收的假期，包括行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節。傅崐萁還喊話總統賴清德不要再搞政治鬥爭，好好向外看。（編輯：郭諭儒）1140304
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