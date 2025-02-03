加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/160
首頁 / 政治

選罷法覆議案處理時程 立院6日朝野協商

2025/2/3 14:32（2/3 14:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
選罷法修正三讀重點。（中央社製圖）
選罷法修正三讀重點。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會去年底三讀修正通過選罷法部分條文，行政院提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫昨天到立法院遞件。立法院今天上午已收到公文，立法院長韓國瑜下午發出協商通知，將於6日下午2時30分召開朝野協商討論處理時程。

立法院去年底修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。立法院在1月24日將修法條文送至行政院，行政院認為修法窒礙難行，行政院長卓榮泰當天緊急加開臨時行政院會，通過覆議案。

google news透過 Google News追蹤中央社

行政院秘書長龔明鑫昨天下午到立法院遞件（覆議案），立法院工作人員今天上午已收到公文，韓國瑜下午發出朝野協商通知，將於6日下午2時30分研商第11屆第3會期開議日相關事宜外，也要研商有關行政院針對立法院三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，其中第76條、第79條、第80條及第83條，移請立法院覆議案相關事宜。

根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：林興盟）1140203

延伸閱讀
立委新會期報到 大罷免成焦點18罷免團體送交提議書 中選會：適用選罷法修正前規定立院新會期藍備戰反制罷免潮 停砍公教年金也成焦點綠黨團已提憲訴法釋憲 政院：理由一致不另提
龔明鑫
政院送選罷法覆議案公文 立院已收件政院提選罷法覆議案 龔明鑫下午親送公文至立院
韓國瑜
柯建銘：立院新會期是罷免會期 國民黨必敗無疑韓國瑜：大罷免非台灣之福 盼朝野顧人民權益
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
政院對選罷法提覆議 藍：擬11日院會處理
103
更多編輯台推薦新聞：