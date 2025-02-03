選罷法覆議案處理時程 立院6日朝野協商

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會去年底三讀修正通過選罷法部分條文，行政院提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫昨天到立法院遞件。立法院今天上午已收到公文，立法院長韓國瑜下午發出協商通知，將於6日下午2時30分召開朝野協商討論處理時程。

立法院去年底修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。立法院在1月24日將修法條文送至行政院，行政院認為修法窒礙難行，行政院長卓榮泰當天緊急加開臨時行政院會，通過覆議案。

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行政院秘書長龔明鑫昨天下午到立法院遞件（覆議案），立法院工作人員今天上午已收到公文，韓國瑜下午發出朝野協商通知，將於6日下午2時30分研商第11屆第3會期開議日相關事宜外，也要研商有關行政院針對立法院三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，其中第76條、第79條、第80條及第83條，移請立法院覆議案相關事宜。

根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：林興盟）1140203