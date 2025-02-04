癌篩預算遭刪凍 賴總統喊話：健康不應分黨派

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）癌症長年盤踞國人10大死因榜首，總統賴清德今天說，立法院審查預算時，將癌症篩檢業務費用刪減1成、凍結3成，恐讓篩檢發生困難，國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。

每年2月4日為世界癌症日，癌症希望基金會今年提出「健康台灣，有你有我」主張，結合賴總統「健康台灣」政策願景、國際抗癌聯盟（UICC）主題，即日起至2月9日在台北華山劇場草地舉辦快閃活動，盼藉由42隻象徵不同癌症的希望絲帶公仔，傳遞抗癌勇氣與力量。

賴總統上午出席活動記者會，他致詞時有感而發提到，癌症盤據國人10大死因之首40多年，每年奪去5萬多條性命，是台灣健康第一殺手，很多國家面臨相同問題，因此例如美國前總統歐巴馬、拜登都提出國家級癌症防治計劃，而台灣在癌症防治法下，推動國家級癌症防治計畫，迄今已邁入第5期。

賴總統說，在他上任後成立台灣健康委員會，提出2030年癌症標準死亡率降低1/3目標，相信只要大家全力以赴，只要團結、方法對，一定有機會達成，且同時建立「國家健康憲章」，強調重大建設不能影響國人健康，癌症預防重於治療，將為國人建造更安全的生活環境。

再來就是增加癌症篩檢預算，今年增加新台幣40億元預算，整體預算達到60億元以上。不過，賴總統直言，立法院審查預算時，將癌症篩檢行政費用刪減1成、凍結3成，缺乏行政費用可能讓篩檢發生困難，但癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。

他細數後續將如何推動相關政策，包括今年癌症篩檢放寬篩檢年齡、增加篩檢項目，在治療面上，次世代基因定序（NGS）已納入健保給付，讓癌友獲得精準、個人化的治療策略，並設立癌症新藥基金，預計規模100億元、目前先編列50億元，希望經由預防篩檢、治療到後續復健，提供癌友更好的幫助。

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前副總統陳建仁與立法委員邱議瑩則以癌友身分出席活動。邱議瑩致詞時坦言，她是在生病之後才開始關注相關團體，更加體悟宣導跟防治的重要性，不只是抗癌，也涉及重新回到正常生活軌道。

她說，與陳建仁分別在2011年、2015年罹癌，如今依舊活得精彩，可見只要早期發現治療，一樣可以擁有精彩人生，將把餘力拿來幫助更多需要幫助的病友，協助宣傳健康觀念，希望透過自身經驗，給癌友一些鼓勵。（編輯：陳清芳）1140204