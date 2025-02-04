遭質疑凍結疫苗預算 蘇清泉：執行率低要求機關檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北4日電）媒體報導，綠營人士質疑藍委凍結疫苗採購經費，差點讓人民沒疫苗可打。國民黨立委蘇清泉今天表示，去年疫苗採購預算執行率僅10%，衛福部還動手銷毀各類COVID-19疫苗1236萬劑，立委提案凍結5%預算，要求疾管署檢討說明問題，這是職責所在。

藝人大S徐熙媛赴日旅遊因流感併發肺炎過世，不少民眾關注疫苗接種資訊。媒體報導，有綠營人士指出，日前審總預算時，國民黨立委涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍要凍結疾管署約新台幣2億7000萬元的疫苗採購經費，最後改凍結1000萬元，「台灣人民可以打到疫苗的機會，真的是差一點就沒了」。

蘇清泉今天在臉書發文指出，藝人大S因為流感併發肺炎驟逝，原本此事與政治無關，豈料昨天傍晚中央廚房出菜，側翼網軍集中火力攻擊衛福部媒宣預算遭凍結1000萬元。

蘇清泉表示，拿人血饅頭狂吃這種事，實在突破人們的道德底限。即使這樣的說明，讓那群只看立場不問是非的人可能聽不進去，但他還是必須鄭重澄清。凍結預算是民代問政的手段之一，目的是要讓執政者受到民意的監督。

蘇清泉指出，猶記得在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，政府不讓國內團體捐贈疫苗，讓大家打不到BNT疫苗，那正是完全執政的民進黨不受在野監督下所犯的錯誤。

蘇清泉表示，114年度總預算中，衛福部的媒宣預算從113年度的4307萬元大增為8401萬元，爆增近一倍，在野黨立委要求管控預算也是有所本，否則面對如此爆增的預算卻不聞不問，豈不失職。

蘇清泉指出，去年疫苗採購預算，原本編列約50億元，但只買了約5億元疫苗，執行率僅10%，衛福部自承疫情趨緩，還動手銷毀各類COVID-19疫苗1236萬劑，立委提案凍結5%預算，要求疾管署檢討說明預算執行率過低的問題，這也是職責所在。

透過 Google News 追蹤中央社

蘇清泉表示，衛福部乃至於整個行政院，過去因為完全執政，預算浮編情況嚴重，執行不力也沒人可管，但民意對民進黨不滿，改投在野黨要加強監督，他領受這項任務，以民意為本，執行立委職責，勇往直前，必不負人民所託。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，有綠營稱在野黨刪除疫苗採購預算，根本就是造謠。因為疫苗採購都是用特別基金，且立法院仍未完成審查，何來刪除採購預算之說。且今年的疫苗是在去年的4月份就已經採購，跟今年的預算到底有什麼關係。（編輯：翟思嘉）1140204