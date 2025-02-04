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朱立倫：民進黨發動大罷免 當家鬧事爭取政治利益

2025/2/4 13:01（2/4 13:16 更新）
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國民黨基隆市黨部4日上午舉辦新春團拜，國民黨主席朱立倫（前右）、基隆市長謝國樑（前左）拱手拜年。中央社記者王朝鈺攝 114年2月4日
國民黨基隆市黨部4日上午舉辦新春團拜，國民黨主席朱立倫（前右）、基隆市長謝國樑（前左）拱手拜年。中央社記者王朝鈺攝 114年2月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市去年經歷「反惡罷」選戰，好不容易恢復平靜，但沒想到民進黨惡質到這種程度發動大罷免，連立委林沛祥也不放過，民進黨要用當家鬧事爭取政治利益。

國民黨基隆市黨部上午舉辦新春團拜，包含朱立倫、基隆市長謝國樑、前基隆市長張通榮、國民黨基隆市黨部主委吳國勝，及多名黨籍基隆市議員出席，拱手互相拜年。

朱立倫致詞表示，基隆市去年經歷「反惡罷」選戰，市民用智慧戰勝「惡罷」，戰勝民進黨的惡質操作，好不容易恢復平靜，但真的沒有想到民進黨可以惡質到這種程度，發動大罷免連基隆選出的立委林沛祥都不放過。

朱立倫說，民進黨根本不是在當家要執政，而是要用當家鬧事爭取政治利益，民進黨選輸後，隔年立刻發動大罷免，是非不分就是為了取得政治優勢，民眾已給民進黨執政權，民進黨不好好做事，讓大家能安居樂業，去年鬧了基隆，現在又要鬧基隆。

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朱立倫說，他要拜託基隆鄉親團結，在市長謝國樑的領導下，一起為基隆市政努力，同時全力支持林沛祥。

謝國樑致詞說，昨天他受訪時以「不堪其擾」形容去年罷免投票結束後，今年又要發動罷免，對市民真的是不堪其擾。他想請朱立倫帶領各地同志再次團結，繼續克服更多困難，讓立委和市長可以團結在一起，為基隆做更多的事。（編輯：林恕暉）1140204

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