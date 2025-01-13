台電：無規劃漲電價7%版本 籲國會支持2000億撥補
2025/1/13 11:51
（中央社記者曾智怡台北13日電）媒體報導電價可能漲7%，國內恐面臨水電雙漲。台電強調，電價由電價審議會決議，目前也無規劃漲價方案，台電爭取新台幣2000億元預算是為了補貼民生電價，過去3年台電吸收民生電價成本達2800億元，國際間其他國家也有類似做法。
台電透過新聞稿指出，民生電價平均僅2.77元，每度電仍低於成本1元，共有超過1400萬戶民生用戶受惠，籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價。
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台電強調，政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價。
台電表示，對比國際能源價格與電價調整，2020至2023年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係。例如法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%，韓國分別調高49%與87%；相較之下，台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%，凸顯政府政策在平衡國民利益與能源穩定上的用心。（編輯：張良知）1140113
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