經長：因綠電及電價 5MW以上資料中心不會優先來台

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（中央社記者郭建伸台北25日電）台電曾提出針對桃園以北不再核供5MW以上資料中心用電，引發地方首長質疑。經濟部長郭智輝今天在立法院表示，考量綠電、電價，5MW以上資料中心不會優先選擇台灣，但若大廠要設址北部，經濟部支持。

立法院經濟委員會今天繼續審查114年度經濟部預算，在審查有關撥補台電預算時，民眾黨立委張啓楷詢問，北部到底有沒有缺電，若輝達、Google、Apple要來台灣設置網路資訊中心，可以在桃園或新北設廠嗎。

台電董事長曾文生表示，AI廠若是5MW用電量非常大，台電不希望在北部蓋機房出租，這樣做法不效率，到中南部去則可享有再生能源與電網平衡，現在設廠不只考慮便利性，也需考量電網效率性。

張啓楷詢問，這樣是不是意味AI廠商不能在桃園以北設網路資料中心。曾文生表示，不是不能設置。

郭智輝表示，如果是輝達或超微要在台北、桃園設廠，經濟部支持，「我們會解決他們的問題」，但他坦言這些廠商不會用到5MW的電量。

郭智輝表示，經濟部建議往南部走，因為在北部設廠有難度，包含人才、居住等都是問題，北部也比較擁擠，但若廠商決定要在北部設廠，經濟部還是會解決問題，不會拒絕。

郭智輝強調，AI和半導體是政府5大信賴產業前兩名，若有外商要來台投資，經濟部一定會協助處理，讓廠商往後20到50年都能好好發展。

郭智輝在會議休息時間接受媒體訪問，他表示，以常識而言，5MW以上資料中心並不會優先設在台灣，因為全世界設置資料中心的地方都是電價比較低的地方，台灣的電價都被民眾嫌貴，難道外商會來台設資料中心嗎。

郭智輝指出，資料中心有幾個要件，包含綠電、電價便宜，設址不一定在都會區，經濟部會建議AI廠商在台設置研發中心，而研發中心就不會用這麼多電。

至於是否放寬5MW資料中心投資限制，郭智輝表示，若桃園國光電廠二期擴建、基隆協和電廠更新改建順利，這些規模較大的資料中心要建在北部，就比較沒有問題，未來都可再討論。（編輯：翟思嘉）1131225