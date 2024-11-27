台電：若獲撥補且燃料價格穩定 明年電價調整較樂觀

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（中央社記者劉千綾台北27日電）立委關切台電爭取千億撥補，明年是否還會持續漲電價。經濟部長郭智輝表示，電價調整仍以費率審議會決議為主。台電說明，若今年獲千億追加預算，估算今年底會有一點盈餘，明年燃料價格變動若在預期範圍內，情況也會比較樂觀。

國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會質詢時表示，台電爭取113年度追加預算和114年度預算，總共2000億元撥補，政府近年撥補台電共約5000億元，若台電獲撥補，明年電價會不會再漲價。

郭智輝表示，經濟部會努力，不過電價調整仍以電價費率審議會為主，他曾說過，若台電獲2000億元撥補，2年後電價還調漲他就會下台，但這不代表保證電價明、後年不會調漲，經濟部會持續努力。

台電總經理王耀庭補充說明，若台電今年獲千億追加預算，估算今年底會有一點盈餘，之後會提供財務數據給費率審議會，由委員決定是否調整電價。

楊瓊瓔追問，若台電獲得撥補，明年是否可以不漲電價。王耀廷表示，若燃料價格變動在預期範圍之內，情況會比較樂觀，沒有什麼問題。

工商協進會理事長吳東亮昨天在工商早餐會表示，產業提案盼政府研議「核綠共存」的可行性，以及新能源納入考慮選項、核三廠延役修法等意見；行政院長卓榮泰表示，會全面參與討論並學習，未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識3原則下，「我們的態度是非常開放的」。

郭智輝今天受訪強調，對新核能採取開放討論的態度，這是行政院一貫以來的作法，並無改變，只是重新再說一次。（編輯：張均懋）1131127