向經長喊話 工總：電價須下調再漲企業承受不了

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（中央社記者劉千綾台北11日電）工總理事長潘俊榮今天表示，電力乾淨、成本低是產業競爭最基本的要求，希望電價不要再漲，他也與經濟部長郭智輝交流新能源、新核能議題，政府保證水電供應充足。此外，工總規劃舉辦世界級經營者大會，將邀請輝達創辦人黃仁勳等AI大咖參加。

全國工業總會今天舉辦第78屆工業節慶祝大會，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳等人出席慶祝大會。

潘俊榮表示，雖然總統賴清德今天無法出席，但特別安排13日與工總見面，歡迎產業代表提出建言；今天蕭副總統出席慶祝大會，蕭副總統和美國關係良好，即便川普當選美國總統，台灣企業界也不需要太擔心，因為蕭副總統與美國之間的公共關係經營很好，「台灣企業界可以安心」。

對於企業最關切的水電議題，潘俊榮表示，剛才與郭智輝交流新能源、新核能議題，未來相關政策會落實。他指出，郭智輝也認為台灣必須推動新核能，許多問題才能解套，包括降低電價；電費是企業擔憂的議題，也是國際競爭最基本的條件，電力乾淨、成本低才是產業競爭最基本的要求，「電價一定要往下調，再漲企業承受不了」。

潘俊榮表示，水電供應足夠是必要的，郭智輝也有信心可以解決企業的水電需求。日前經濟部提出菲律賓買綠電計畫，潘俊榮指出，無論菲律賓的計畫可不可行，更重要的是，郭智輝有把企業關心的事情放在心上。

媒體追問，面對企業淨零要求和用電成長需求，台灣是否還是無法排除使用核電。潘俊榮回應，「台灣的電沒有那麼緊張，（缺電）只是口號而已」。

此外，潘俊榮今年6月曾與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳見面，他今天透露，黃仁勳對台灣土地和科技人才很有信心，輝達投資的第一選擇會是台灣。

潘俊榮表示，工總規劃在今年底、或是明年舉辦世界級的經營者大會，邀請黃仁勳等國際級的AI大咖來台參加，已與輝達積極接洽，也會和政府攜手合作，推動10大產業轉型升級。（編輯：楊蘭軒）1131111