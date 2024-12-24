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財劃法恐致電價調漲？ 經長：假設性問題不好回答

2024/12/24 20:28
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北24日電）新版財劃法立院三讀通過，萬一衝擊台電新台幣2000億元撥補預算，明年台電恐面臨調漲電價壓力。經濟部長郭智輝表示，假設性問題不好回答，電價調整是由電價費率審議會決議；但他也盼台電同仁更努力，「做不需要漲價的經營者」。

經濟部今天舉行「財劃法修正對本部主管業務影響說明記者會」，郭智輝表示，財劃法修法後，經濟部預算估刪減近300億元，不包含台電相關預算。

近年國際燃料價格高漲，台電擔任物價消波塊，虧損日益嚴峻。根據台電最新財報，台電今年1至10月虧損為222億元，累積虧損達4041億元。為彌補台電財務黑洞，行政院今年初通過1000億元撥補，明年也已編列1000億元預算，合計共2000億元撥補預算尚待立法院審查。

郭智輝先前曾表達，撥補台電虧損後，若2年內仍漲電價，「可能是我告別時候」。然而，財劃法三讀過後，撥補預算可能生變，媒體詢問，是否等於台電明年將面臨調漲電價壓力。

郭智輝表示，假設性問題不太好回答，經濟部立場是希望讓台電營運不致虧損，「台電幹部、董總要更努力」，不能推諉責任；漲電價與否也非經濟部能決定，而是交由電價費率審議會決議。

他認為，台電應努力做不需要漲價的經營者；但他也坦言，若原料價格太高，再怎麼努力也無法改變，仍鼓勵他們從管理面處理。

經濟部會計處處長黃鴻文表示，台電、中油負債比皆超過9成，舉債方面面臨很大壓力，兩家公司都曾提過期盼資金挹注，以協助他們融資、推動業務。（編輯：張良知）1131224

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