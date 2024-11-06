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經長：確保台積電綠電需求 努力降低電力能源價格

2024/11/6 11:26
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（中央社記者劉千綾台北6日電）台灣再生能源發展進度受關注，經濟部長郭智輝表示，2030年前台灣綠能供應無虞，將確保台積電等綠電使用大戶需求。此外，經濟部會努力降低電力、能源價格，包括計劃到菲律賓購買綠電，這是世界各國資源分享趨勢。

台積電近日在法人說明會表示，在台灣廠區使用的電費價格，已是全球廠區最高。英國金融時報（FT）報導，相較法國和南韓其他依賴能源進口的已開發經濟體，台灣電價上漲速度尚稱緩和，但研究預估，台灣工業用電成本將超過日本和南韓這兩個外銷競爭對手。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問表示，依照目前綠能建置速度，2030年前台灣綠能供應無虞，和台積電等綠電使用大戶都有相關合約，確保穩定供應綠能。此外，建立綠能供應基礎需花約6年時間布建，以滿足客戶需求。

郭智輝表示，「我們努力在降電價」，經濟部最努力的部分是在能源議題，希望能源價格可以往下降，包括透過到外國購買電力等方式，這也是世界各國資源分享的趨勢。

他表示，希望目前的電價就是最高點，政府會努力來降價，呼籲大家對經濟部要有信心。

另外，媒體關切到菲律賓買綠電的計畫。郭智輝表示，根據經濟學的要素稟賦理論、企業競爭理論，可以知道台灣將菲律賓、日本納入相關計畫的考量範圍，應該可以達成。

台電董事長曾文生近日受訪表示，民生電價近年已吸收約新台幣2800億元成本，未來在物價可接受狀況下希望微幅調整，藉此協助消費性用電節電。

民進黨立委賴瑞隆質詢表示，能理解台電對電價調整有所期待，但民生電價調整對物價的影響層面很大，單位首長應謹慎發言。

郭智輝表示，電價調整仍須回歸電價審議委員會決定，台電董事長等人不應該說要不要調整電價，「回去以後會要求台電董事長不要輕易發言」。（編輯：張良知）1131106

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