挹注台電預算遇阻 經長：擬研議民生電價不漲 用量大者加一點

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（中央社記者曾智怡台北10日電）挹注台電財務改善的預算計畫遇阻，經濟部長郭智輝今天表示，若大家同意，盼能稍微調整電價，應會朝一般民生用電不漲，但用量大者基於「使用者付費」原則「加一點」方向研擬，最終結果交由電價審議會決定。

經濟部預計3月中下旬召開電價審議會，決定4月電價，外界預期，由於立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億元預算案，台電財務大受打擊，推升電價調漲可能性。

郭智輝今天接受網路節目「筱君台灣PLUS」專訪談及此事指出，「大家如果可以同意，稍微讓我們調整一下」，因這非經濟部不努力，政府已準備千億元補貼老百姓用電，無奈遭立院刪除此筆預算。

郭智輝強調，台電虧損是因補貼民眾，目前每發1度就虧損1元，光是補貼民生用電，1年就要虧700、800億元，加上其他學校、機關等補助，更上看800、900億元。

究竟電價如何調整，郭智輝重申，仍需由電價審議會決定，總統賴清德、行政院長卓榮泰都很關心此事，需照顧到民眾水、電、油等日常需求，因此這部分應會不漲價。至於大量使用對象，則可能基於使用者付費「加一點」，電價審議委員應會照此方向考量。

除了台電虧損嚴峻，郭智輝也提到，水價已31年未漲，每年都要借錢補貼數百億元，但因要照顧民生，不便漲水價，未來只能從水質下手，例如提供如飯店水龍頭打開即能生飲等級用水，或者開發「小分子水」，販售較高價格的不同產品。

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至於中油，郭智輝不諱言，中油從「好野人」做到負債累累，未來會朝航空用油市場發展，推動高值化商品。

此外，郭智輝去年拋出赴菲律賓種電想法引發關注，他今天提及此事表示，這想法絕不是天馬行空，廠商在當地所發綠電賣給當地使用之外，台灣方面可取得碳權，剩餘綠電也可再透過海纜輸回來。他日前出席活動透露，將在3月進一步向外界說明。（編輯：張若瑤）1140210