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政院：今年經濟成長率估逾3% 供電維持穩定

2025/2/6 10:14
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（中央社記者賴于榛台北6日電）根據最新的行政院施政報告，估計台灣2025年經濟成長率可逾3%以上，將連2年優於全球平均值；至於供電部分，因新機組持續趕工，加上再生能源增長等，預期今年供電情勢維持穩定。

行政院近日提供給立法院第11屆第3會期最新的施政報告出爐，內容指出，因美中戰略競爭加劇、烏俄戰爭及中東地緣衝突等經濟風險，標普全球最新預測，2025年全球經濟成長率為2.5%，相比去年的2.7%來得低，但台灣受益人工智慧（AI）等新興科技應用需求熱絡不減，有效挹注出口及生產動能，帶動民間投資表現好轉。

報告指出，行政院主計總處最新預估，2024年台灣經濟成長率上調至4.27%，2025年也可逾3%以上，將連2年優於全球平均值。

報告提及，政府將持續推動投資台灣三大方案、兆元投資國家發展方案，以及積極協助各部會推動淨零公正轉型，也會配合總統賴清德政見，力拚2027年達到每年新台幣1500億元的新創投資金額目標，加速產業創新轉型，同時積極發展半導體、AI、軍事工業、安全監控及次世代通訊等「五大信賴產業」。

與產業發展息息相關的供電部分，報告指出，今年台電大潭新燃氣7號機、興達新燃氣1、2號機及台中新燃氣1號機組持續趕工，再生能源也持續增長，搭配新時間電價及新需量反應等措施，預期今年供電情勢維持穩定。

至於國防、兩岸、外交面向，報告指出，為強化義務役整體訓練，台灣在去年1月1日起回復徵集1年期義務役男，經檢討去年成效，目前規劃自今年起，於8週入伍訓練課程增加手、機槍實彈射擊，以及無人機、反裝甲火箭與人攜式刺針飛彈操作等訓項，強化義務役單兵戰鬥職能，奠定部隊訓練基礎。

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兩岸關係部分，報告顯示，台灣將堅守四個堅持、四個不變，積極落實「和平四大支柱行動方案」，同時會提升青年學生對中國大陸及兩岸關係識讀能力，並穩健推動兩岸經貿健康有序交流，且會動態調整兩岸經貿政策及法規，持續依最新情勢評估陸客申請「小三通」旅行等交流活動及重啟雙邊對等觀光旅遊，並盱衡整體局勢發展，持續滾動檢討兩岸法令及中國大陸人士來台安全管理機制。

外交面向，報告指出，政府將持續透過總合外交及榮邦計畫，深化與邦交國及友好國家關係；推動經貿外交，打造台灣經濟日不落國；積極參與政府間國際組織，務實累積交流能量；推動價值外交，擴大台灣國際參與及影響力；也會服務僑界傳達政府關懷，傳揚台灣民主力量與產業韌性。（編輯：潘羿菁）1140206

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