匯率報告川普恐借題發揮？央行：去年偏阻貶應不是問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台灣對美貿易順差擴大，外界憂心恐讓美國總統川普借題發揮，中央銀行外匯局局長蔡烱民今天表示，美國匯率報告3項指標，對美貿易順差部分屬於結構問題，不容易改變，而第3項指標關於干預匯率，去年整年都是偏阻貶，「對他（川普）來講應該不是問題」。

美國財政部匯率政策報告有3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

央行去年11月便於專題報告中提到，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，未來台灣觸及美國財政部匯率政策報告兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

央行今天公布1月外匯存底，蔡烱民也提到，受到川普因素影響，近期匯市波動較大，央行在市場供需失衡時有進場調節。

媒體關注，接下來美國會公布匯率報告，是否會擔心因調節匯市觸及第3項指標，進而導致台灣被列匯率操縱國，且川普多次劍指台灣半導體，是否可能以此借題發揮。

蔡烱民解釋，美國匯率政策報告前2項指標與經常帳順差有關，這是結構問題，短期不容易改變；至於第3項指標與匯率干預有關，央行後續會公布去年下半年的調節匯市數據，由於去年新台幣走貶，央行下半年和全年都是偏阻貶，賣匯的月數稍微多一些，這對美國而言應不是問題。

至於川普提到台灣晶片，蔡烱民解釋，晶片與匯率沒有必然關係，純粹是晶片市場的供需，並非與匯率密切連結。

透過 Google News 追蹤中央社

央行先前報告指出，台灣對美貿易順差擴增，主要反映美國對台灣科技產品需求劇增，而央行與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

至於川普政策是否導致通膨再起，進而影響降息進程，蔡烱民分析，去年聯準會公布的點陣圖，顯示部分成員確實有考慮此因素，國際預測機構也上修美國通膨率，但關稅對通膨的真正影響幅度眾說紛紜，因為關稅政策的制裁對象、範圍多廣、幅度多大，以及時間點，都很難預期，就目前局勢來看，方向還是降息循環，應不會改變。（編輯：林淑媛）1140205