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台電未獲撥補恐漲電價 許舒博：高科技負擔可能更重

2025/2/14 18:37（2/14 19:01 更新）
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114年工商團體春節聯誼，全國商業總會理事長許舒博（圖）上台致詞。中央社記者張皓安攝　114年2月14日
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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，商業總會理事長許舒博今天表示，若台電未獲得千億撥補，假使電價調整，除了影響產業電價，民生物價可能也會上漲，許多高科技產業可能背負更重的電價。

114年工商團體春節聯誼今天登場，中華民國全國工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、全國中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、對外貿易發展協會董事長黃志芳等人今天出席新春團拜。

許舒博代表產業致詞表示，期盼新的一年在台美關係、兩岸關係、能源和經貿政策能趨於穩定，朝野關係能以「家和」為最高原則，工商產業在穩定團結的基礎上，擴大全球布局。

談及能源政策，許舒博指出，產業非常擔憂國內能源供給的穩定性，若台電未獲得千億撥補，未來電價若調整，除了影響產業電價，民生物價可能也會上漲。他呼籲能源發展應多元化，阿拉伯聯合大公國本身作為產油國，核電廠發電占比達25%，反觀台灣電力供應不能只靠綠能，這是有困難的。

此外，許舒博表示，「家和才能萬事興」，促進團結及合作，相信以總統的智慧、風度和格局，可以更柔軟的身段化解一切阻礙，即便初期可能遇到挫折，但總統的真心誠意、不忘初衷、以民為本，全台民眾一定可以感受到總統的苦心，朝野之間的和諧是全民衷心的期盼，也能讓經濟環境更穩定，實現幸福安康的台灣。

兩岸關係方面，許舒博表示，工商團體期盼兩岸良性互動，人民和經貿和平交流，兩岸要盡快恢復交流，才會有後續談判，為全民增進福祉。

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經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，許舒博為電價審議會委員之一，他受訪表示，若千億撥補落空又沒有調整電價的話，台電財務虧損嚴重，但水電價調漲，除影響產業，也會讓民眾面對物價上漲的壓力，此外，許多高科技產業可能背負更重的電價。

潘俊榮受訪表示，若電價調整會轉嫁到企業身上，增加產業成本，同時，他也呼籲政府加強力道協助企業解決缺工問題。（編輯：張均懋）1140214

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