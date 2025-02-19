加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 產經
電價
新聞專題
電價1/300
首頁 / 產經

林伯豐：電價恐年年漲 非核改非碳家園是唯一解方

2025/2/19 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，三三會理事長林伯豐表示，近年電價累計調幅逾6成，墊高企業成本，獲利減少將近5%，電價調漲也會影響民生和下游產業。他認為，電價恐怕年年調漲，唯一解方就是將非核家園調整為非碳家園。

林伯豐今天在三三會例會表示，從2022年起連續4次調整電價，電價從平均每度2.58元調升至4.29元，累計調幅66%，企業成本增加15%，獲利減少將近5%，會導致企業外移到電價及投資環境合適的國家。

林伯豐表示，民生電價雖然凍漲，用電大戶的製造業是供應鏈源頭，漲電價會提高企業成本，會調高產品售價，一定會影響下游產業以及民生。他指出，電價恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」調整「非碳家園」。

林伯豐提出3點建議，包括台電資料顯示，核電每度電成本新台幣1.09元，只有增加核能發電，才能降低台電發電成本，達到合理電價，穩定供電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，政府應降低化石能源，提高核電占30%以上，核三廠延役，應採用新一代的核能技術興建核電廠，並建議調漲電價應納入全部用戶。

此外，去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元。林伯豐表示，這是自2021年以來，連續第4年稅收超徵，合計累計已經超徵1.8兆元，稅收大幅超徵似已成常態，應該要還稅於民，同時檢討並廢除不合時宜的稅賦，例如印花稅、娛樂稅以及貨物稅等。（編輯：張均懋）1140219

林伯豐
AI伺服器大廠擬加碼德州 三三會憂政府談判難度高強化半導體合作 三三會與日本宮崎縣經濟團體簽MOU
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台電未獲撥補恐漲電價 許舒博：高科技負擔可能更重
41
更多編輯台推薦新聞：