稅收高於預算創高 賴總統：擴大育兒、學費補助等社會投資

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（中央社記者劉千綾台北14日電）工商團體春節聯誼今天登場，總統賴清德表示，將透過稅收擴大對社會投資，包括育兒、學費補助和健康醫療等面向，也將持續推動投資台灣三大方案和投資抵減政策，他也保證，算入AI發展所需的電力，確保台灣至2032年能穩定供電。

賴總統今天在外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰、環境部長彭啓明及數位發展部長黃彥男等人陪同下出席工商團體春節聯誼，這也是賴總統上任後首度參加八大工商團體新春團拜。

賴總統表示，2024年台灣交出不錯的成績單，去年台灣的經濟成長率達4.2%，為亞洲四小龍之首，超過美國和歐盟等國家，這也反映在股市表現、維持在2萬多點。

去年全國總稅收實徵數高於預算目標新台幣5283億元、創新高。賴總統強調，稅收使用的部分將擴大對社會投資，包括持續推動0至6歲國家一起養、高中職免學費和私立大學學費補助、長照3.0和百億癌症新藥基金等政策，以因應台灣社會高齡化等挑戰。

經濟發展方面，賴總統表示，政府應該要做產業的後盾，協助經濟持續發展，包括投資台灣三大方案延長至2027年，投資抵減政策也會延長，適用範圍將納入新創和中小企業等產業，目的就是希望產業持續發展。

賴總統指出，持續檢討和解決土地、水電和人才等問題，算入AI發展所需的電力，至2032年，確保台灣可以穩定供電；除了持續檢討5缺問題，政府也會穩定匯率和利率水準，避免影響企業投資，同時注意消費者物價指數（CPI），今年CPI目標控制在1.8%、1.9%。

他表示，近年在疫情和地緣政治變動期間，各國物價指數飆高，台灣則在前總統蔡英文推動維持電價、交通和健保等費用，以及調減貨物稅等政策下，讓台灣相對其他國家，國內的物價控制在一定水準。

賴總統表示，目前中小企業經營很辛苦，包含南部的螺絲、中部的機械等產業，政府近期推動中小企業振興計畫，包括數位、淨零轉型，以及協助爭取市場商機等3大政策，搭配融資優惠和稅負減免等配套措施，經濟部也會成立單一窗口協助業者。

為了促進朝野和諧，賴總統表示，近期召集五院在總統府會商國政，面對中央政府總預算問題，「國家是大家的，總預算是全民的」，行政院長卓榮泰和立法院長韓國瑜也已達成共識，願意在總預算送出立院之前，進行朝野協商，他也期待會有好結果。

賴總統表示，面對中國、俄羅斯和伊朗等極權主義威脅，以及中國低價傾銷等問題，美國總統川普上任後推出許多策略，包含台灣在內許多國家都受到影響，因此今天主持上任後首次的國家安全會議。

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他表示，政府會與產業好好溝通、解決困難，無論是對美採購和投資，台灣是有這個條件的，且半導體產業是一個生態鏈，台灣和美國、日本和荷蘭等國形成半導體設計、設備和製造等生態供應鏈和共同體。就半導體供應鏈的利益分配而言，反而美國獲利比較多，台灣賺的是辛苦錢。

賴總統表示，雖然台灣有半導體產業優勢，但這也是台灣對全球下一個世代經濟繁榮發展的責任，「我們不擁半導體自重」，半導體產業是全球資產，他非常希望台灣與美國及民主陣營共同合作，今天也已提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議。（編輯：潘羿菁）1140214