健康台灣推動委員會議登場 衛福部提3面向11要項

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）健康台灣推動委員會議今天首度登場，衛生福利部長邱泰源指出，「國家希望工程」共11項工作項目，涵蓋促進全人全齡健康照護等3面向，盼8年內降低不健康餘命、兒童死亡率等。

總統賴清德主持首場健康台灣推動委員會議，聚焦健保永續議題，邱泰源報告「健康台灣願景規劃」。

邱泰源簡報指出，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，醫療及長照需求遽增，且目前平均壽命為79.84歲，平均餘命中，卻有約10%的時間為不健康狀態，尤其氣候變遷及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，對健康的影響更為複雜，形成更多照護的變化性。

不過，邱泰源強調，台灣擁有很好的機會，因為醫療品質好、科技實力堅強、產業發展蓬勃；賴總統上任後，經行政團隊仔細研議，最後提出國家希望工程，目標是擴大投資，打造健康台灣。

國家希望工程共11項工作項目，又可分為「促進全人全齡健康照護」、「強化醫療照護一體化」、「優化工作環境與創新發展」3個面向。

邱泰源細數11項工作項目，包括「健康促進及慢性病預防」、「全面優化兒童醫療及健康照護」、「強化民眾心理健康支持」、「強化國家癌症防治計畫」、「強化原住民族健康服務」「醫療與長照銜接」、「安寧療護」、「確保健保永續經營」、「改善醫療人員工作環境」、「智慧醫療結合健康照護」、「健康台灣深耕計畫」。

邱泰源說，要落實這11項，最重要是落實推動健康台灣醫療照護體系，加強分級分流醫療防疫，並跟隨世界衛生組織（WHO）倡議，打造以人為本、以社區為基礎的整合性照顧，提升社區民眾自我照顧、居家整合性醫療、社福體系、社會安全網，從孕產到安老，都在社區中完成。

在優化全人醫療照護方面，邱泰源表示，民國114年「擴大醫療投資、打造健康台灣」預算計新台幣607億元，其中健保財務協助方案335.6億元，其他健康投資271.4億。

有關健康台灣重點工作計畫目標，邱泰源說明，涵蓋健康促進及慢性病預防888計畫、強化國家癌症防治計畫、醫療與長照銜接，同時研議修改癌症防治法，穩定財源籌設癌症新藥基金，希望讓癌症死亡率降低1/3，希望讓民眾活得久、過得好、健康趴趴走。

他重申，盼在未來8年內，把國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命的比率，從10%降低至8%，兒童死亡率從千分之5.3降到千分之4.0以下；健康台灣願景就是讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。（編輯：管中維）1130822