總統：健康台灣不是口號 明年投607億擴大醫療投資

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（中央社記者溫貴香、游凱翔台北22日電）總統賴清德今天出席首場「健康台灣推動委員會」會議表示，明年度衛福部整體預算比今年度增加新台幣318億元，達到3702億元，當中預計投入607億元來擴大醫療及照護投資；打造「健康台灣」不是口號，是新政府團隊上任不到100天，具體落實的紮實行動。

賴總統上任後成立「健康台灣推動委員會」並擔任召集人，3位副召集人分別是健康台灣推動聯盟召集人、醫師陳志鴻，國家生技醫療產業策進會長翁啟惠與行政院政務委員陳時中。

賴總統下午出席首次會議致詞表示，他從競選期間就不斷思考，有別於歷任總統，能為人民做出什麼不同的貢獻；他出身醫界應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」。

影片來源：presidentialoffice

總統感謝成大醫院前院長陳志鴻，在今年3、4月，籌組「健康台灣推動聯盟」的5場分區論壇和全國論壇，共有超過1200位全國各地醫療界的朋友，參與論壇並提供意見。來自各領域專家的建言，成為520上任後推動政策的重要參考，並匯集為今天的「健康台灣推動元年建言書」，將是未來行動的堅實基礎。

總統表示，推動「健康台灣」，也要落實「均衡台灣」。今天成立的「健康台灣推動委員會」，不只橫跨各領域的專業，更兼顧北中南東的區域均衡，以更加落實台灣的醫療平權。

賴總統感謝在場9位顧問的參與，讓他更能瞭解全國各地的意見，「健康台灣」的目的是要提升國人平均餘命，同時降低不健康年數，並且要兼顧身心靈的健康，因此，20位委員來自各項專業領域。

總統表示，整體委員會的成員有超過80%，來自民間各界，盼藉此機會持續集結各方力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。衛福部在今天第1次會議將報告2項主題，一是「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會及行動藍圖，二是「健保永續－改革與優化」。

總統指出，全民健保明年開辦滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，民眾才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，民眾對健保的滿意度都超過9成。

他說，但同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有1名65歲以上的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及民眾對優化醫療執業環境的期待，健保的運作在各方面的挑戰會越來越大。

總統指出，健保的核心價值是醫療平權、全民互助，唯有健保永續經營，全民才能獲得更好的照顧。

他強調，關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質；期待跟大家一起努力，讓健保永續發展，台灣醫療更平權、醫療水準更加提升。

總統表示，明年度衛福部的整體預算比今年度增加新台幣318億元，達到3702億元，當中預計投入607億元來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。

他提及，在中央總預算新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境；也將啟動「健康台灣深耕計畫」投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才及發展智慧醫療。

針對許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，總統表示，明年會以公務預算50億元撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模，並將推動「第五期國家癌症防治計畫」，且從明年起癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。

總統說，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。他上任以來，政府推動提升護理人力及促進民眾的心理健康，都展開相關計畫和方案，並啟動「在宅急症照護試辦計畫」，提供長照和醫療的整合性服務。

總統指出，「健康台灣」不是口號，已經化為的具體行動，這些都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實、紮紮實實的行動；相信在各位委員、顧問的支持和參與，透過廣納建言、多元對話、凝聚共識，打造「健康台灣」的行動，會更符合社會的期待，實現願景的腳步，也會走得更快、更穩。（編輯：林克倫）1130822